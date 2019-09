IBC2019: Edius 9.50 und Edius 9 Plus Promotion

Grass Valley stellt Version 9.50 seiner Schnittlösung Edius vor, die um viele nachgefragte Features erweitert wurde. Dazu gehören: Multicam Audiosync, Import von Blackmagic Raw Clips und Export von Apple ProRes 4444 Clips mit Alphakanal.

Edius in der Version 9.50

Grass Valley stellt heute die Version 9.50 seiner Schnittlösung Edius vor, die um viele nachgefragte Features erweitert wurde. Edius 9 Anwender erhalten das Update auf Version 9.50 kostenlos.

Zudem startet Grass Valley die Edius 9 Plus Promotion, die bis zur Veröffentlichung der kommenden Edius Version verfügbar sein wird. Jeder, der Edius 9 ab dem 13. September 2019 erwirbt, erhält ein kostenloses Upgrade auf die kommende Edius Version, die in 2020 erwartet wird. Berechtigt sind Edius Pro 9 oder Workgroup 9 Vollversionen sowie (Jump) Upgrades von Version 8 und älteren Edius Versionen – ausgenommen sind jedoch vergünstigte EDU Versionen und die Home Edition. Wie schon bei Edius 8 und 9, werden sich auch Edius 9 und die kommende Version parallel auf dem gleichen PC installieren lassen.

Multicam Audio Sync

Die Synchronisation von Mehrkamera-Aufnahmen ist nun auch per Audio möglich. Die neue Funktion kommt zum Einsatz, wenn mit mehreren Kameras gedreht wird oder auch bei zusätzlicher Tonaufnahme durch einen Field Recorder. Die Synchronisation ist sowohl vor als auch während des Schnitts möglich, wenn zum Beispiel das Projekt noch um weitere Aufnahmen ergänzt wird. Eine ultraschnelle Audio Analyse wird durch die Unterstützung von Clipmarken erreicht. Eine weitere Neuerung ist die automatische Anpassung der Kameraanzahl in der Multicamvorschau. Beim Synchronisieren in eine neue Multicamsequenz wählt Edius selbstständig je nach Kameraanzahl die optimal geeignete Ansicht aus.

Import von Blackmagic Raw Clips

Edius 9.50 unterstützt den Import des neuen Blackmagic Raw Formats. Damit ist Edius wohl die einzige Schnitt-Software am Markt, die sämtliche gängigen Raw Formate unterstützt. braw‐Dateien der Ursa Mini Pro und der Pocket Cinema 4K können somit direkt über das Binfenster importiert werden. Darüber hinaus profitieren Workgroup Nutzer zusätzlich von dem für Blackmagic Raw optimierten Entwurfsmodus. Außerdem unterstützt Edius 9.50 nun die speziellen Farbräume der Blackmagic Kameras.

Export von Apple ProRes 4444 Clips mit Alphakanal

Edius ermöglicht den Export von Videos mit Alphakanal. Neu in Edius 9.50 ist der Export inklusive Alphakanal im Format ProRes 4444 als Mov-Datei, bei Edius Workgroup 9.50 zusätzlich auch als MXF Datei.

Import von weiteren Raw-Kameraformaten (Canon und Sony)

Die Version 9.50 unterstützt nun den Import von Canon Cinema Raw Light Material der soeben vorgestellten Canon EOS C500 Mark II. Zudem wurde die Sony Raw Unterstützung auf Version 3.3 aktualisiert. Auch der Import von Sony X‐OCN Material ist nun möglich.

Erweiterungen in Mync

Die Media Management Software Mync unterstützt unter anderem jetzt das Decoding von Blackmagic Raw Material. Die Farbräume der Blackmagic-Design-Kameras sind ebenfalls verfügbar. Mit der neuen Loop Wiedergabe werden Clips automatisch als Endlos‐Schleife abgespielt.