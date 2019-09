IBC2019: Nikon zeigt Z 6 Essential Movie Kit

Nikon präsentiert das Z 6 Essential Movie Kit. Es besteht aus dem Kameragehäuse, einem Atomos Ninja V-Monitor und diversem Zubehör, darunter SmallRig-Komponenten und Akkus.

Nikon präsentiert das Nikon Z 6 Essential Movie Kit. Es enthält die spiegellose Kamera Nikon Z 6 sowie den FTZ- Bajonettadapter, mit dem sich zahlreiche Nikkor-Objektive mit F- Bajonett für die Aufnahme von hochwertigen 4K- Videos mit einem Vollformatsensor verwenden lassen. Der 5-Achsen-Bildstabilisator in der Kamera sorgt zusammen mit dem Digital-VR für verwacklungsfreie Ergebnisse.

Zudem wird das offene Atomos-Protokoll unterstützt, das eine nahtlose Integration des mitgelieferten Atomos Ninja V Monitor-Recorders ermöglicht. Im weiteren Verlauf des Jahres wird ein Firmware-Update veröffentlicht, das bei Verwendung des Atomos Ninja V die Aufzeichnung in Apples ProRes Raw aus der Raw-Ausgabe der Kamera ermöglicht und somit hohe Flexibilität in der Postproduktion (Grading) bietet.

Der SmallRig- Kameraträger mit Schnellverschluss und der oben montierte Griff erlauben eine einfache Motivnachführung und somit eine deutlich ruhigere Führung der Kamera bei bewegten Motiven.

Nikon Z 6 Kameragehäuse: 24,5 MP, 100–51.200 ISO, 4K-Film (durch Downsampling aus 6K- Pixeldaten erzeugt), bis zu 120 Bilder/s in FHD, 10-Bit-N-Log und Zeitcodeausgabe, interne 8-Bit-Aufzeichnung mit bis zu 144 MBit/s, kamerainterne Zeitlupen- und Zeitrafferfunktion

Ermöglicht die Verwendung von Objektiven mit Nikkor F-Bajonett Atomos Ninja V: Flexibilität beim Einsatz des Monitors und der Aufzeichnung in den Formaten ProRes und DNxHR

Das integrierte Manfrotto-kompatible Schnellverschlusssystem ermöglicht den schnellen Wechsel von einem Dreibein- zu einem Einbeinstativ und zurück SmallRig-Griff für den Kameraträger: Oben montierter Griff zur einfachen Nachführung

Mit der Magic Arm-Klemme lässt sich der Atomos Ninja V am Kameraträger anbringen Nikons EN-EL15b-Akkus: Zwei Lithium-Ionen-Akkus

Unterstützt High-Speed-HDMI 2.0 5200-mAh-Akkus: Zwei Akkus und ein Schnellladegerät für den Atomos Ninja V

Verfügbarkeit und Preis

Das Z 6 Essential Movie Kit ist voraussichtlich ab Mitte September 2019 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2.899,00 EUR bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.