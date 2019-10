IBC2019: Grass Valley setzt auf IP

Während der IBC2019 sprach sich Grass Valley klar für IP-Technologie aus. Neben einer Vielzahl neuer Produkte stellte das Unternehmen die GV Technology Alliance vor.

Tim Shoulders, President von Grass Valley, wurde im Rahmen der Pressekonferenz seines Unternehmens während der IBC2019 sinngemäß gefragt, ob 12G-SDI in seinem Unternehmen noch eine große Zukunft habe.

Er antwortete bemerkenswert klar und offen. Aus seiner Sicht hat 12G durchaus eine Berechtigung, aber nur in einem kleineren Rahmen, etwa bei Ü-Wagen und bei anderen Insellösungen. Viel wichtiger sei für Grass Valley eindeutig der IP-Bereich — auch in dem Sinne, dass Grass Valley alles daran setzen werde, es für die Anwender sehr viel einfacher und komfortabler zu machen, IP-Technologien zu nutzen und von deren Vorteilen profitieren zu können.

Der Grundtenor ist bei Grass Valley damit vorgegeben, aber es gab in vielen Bereichen des Unternehmens Neuigkeiten. Schon berichtet hat film-tv-video.de über die neueste Version des Schnittprogramms Edius.

Aber über einzelne Produkte hinaus, von denen einige im weiteren Verlauf noch genannt werden, betonte Grass Valley auch eine Initiative, die besonders den Kunden zugute kommen soll: die GV Technology Alliance (GVTA).

GVTA ist ein neues Programm, in dem Technologie- und Lösungsanbieter mit Grass Valley zusammenarbeiten, um gemeinsam integrierte Lösungen zu entwickeln. Angesprochen sind dabei grundsätzlich alle Partner, die das Portfolio von Grass Valley erweitern können. Bisher sind ChyronHego, NetInsight, Frankly Media, FT Software und Telemetrics Teilnehmer von GVTA. Sie garantieren damit die Interoperabilität ihrer Produkte. Das Programm zielt also darauf, den Kunden mehr Kaufsicherheit und Auswahl zu geben, den Beschaffungsprozess zu vereinfachen und das Bereitstellungsrisiko zu reduzieren.

Ein Bereich des GrassValley-Standes bei der IBC2019 war den GVTA-Partnern gewidmet und stellte eine breite Palette von Systemen und Lösungen vor. Die unterschiedlichen Lösungen der Partner zeigten die Integration mit Grass-Valley-Komponenten.







Ü-Wagen Ceres von NEP

Im Rahmen der IBC2019 demonstrierte NEP am Grass-Valley-Stand eine Live-Übertragung durch den Ceres-Truck von NEP, den der Hersteller als Benchmark unter allen IP-Ü-Wagen betrachtet. NEP Ceres wird häufig bei Großveranstaltungen, Sport-Events und anderen Großproduktionen eingesetzt und basiert auf offenen Standards mit SMPTE ST2110-Konnektivität im gesamten Fahrzeug.

Die Kerntechnologien des Fahrzeugs basieren auf IP-Komponenten von Grass Valley. Ceres nutzt laut Hersteller die offenen IP-Systeme von Grass Valley, um ein hohes Maß an Skalierbarkeit und Flexibilität zu bieten.

Als Videomischer ist ein Kahuna von Grass Valley im Einsatz. Kahuna beherrscht HD oder UHD, SDI oder IP, HDR oder SDR und kann auch in hybriden Umgebungen arbeiten.

Bei den Kameras wird im Ceres das Modell LDX 86N von Grass Valley eingesetzt. Das ist eine 4K-Kamera, die mit den neuesten CCUs von Grass Valley gesteuert werden. Somit eröffnen sich für NEP die Gestaltungsmöglichkeiten, die Grass Valley als Creative Grading beschreibt (weitere Infos).

Als Replay-System nutzt NEP im Ü-Wagen Ceres das GV-System 4LiveTouch. Weitere GV-Komponenten sind MV-820-IP Multiviewers, UHD-1100 KudosPro Processors, IQ Modular, Audio Live und Vega Router für SDI-Routing.

Kameras LDX C86 N und LDX 85 N

In einer einer kompakten Version stellte Grass Valley die LDX C86 N vor. Sie ist nur mechanisch kompakter als die »Vollversion« der LDX 86 N, nutzt aber den gleichen Sensor (HD/3G/4K-Kamera), die gleiche Funktionalität und auch den gleichen Upgrade-Pfad: höhere Auflösung (von HD, 4K) und/oder höhere Framerate können im Rahmen des GV-eLicense-Programms nachgerüstet werden.

Ein neues Kameramodell von GV ist die LDX 85 N. Sie basiert letztlich auf der LDX 86 N, was etwa den Sensor betrifft, ist aber bei den Funktionen abgestrippt.

Die LDX 85 N ist speziell für »kostensensitive« Kunden gedacht sowie für solche, die weniger Flexibilität und Funktionalität brauchen. Entsprechend kostet die 85 N deutlich weniger als die LDX 86 N. Weggelassen hat Grass Valley bei dieser Kamera alle Slomo-Features, sie ist nativ auf UHD festgelegt (kann aber auch HD ausgeben) und es gibt keinen Upgrade-Pfad.

Bei den genannten neuen Kameras und auch bei vielen bestehenden Modellen können die neuesten CCUs genutzt werden. Hierbei treibt Grass Valley sein Creative-Grading-Konzept voran (weitere Infos) und will noch in Q4/2019 diese CCUs und Bedienpanel an die Endkunden ausliefern.

Neuer Mischer Kula AV

Ein neuer Mischer von Grass Valley ist der Kula AV. Das ist ein leistungsstarkes, multiformatfähiges All-in-One-System, das Video und digitales Audio kombiniert. Der Mischer bietet zudem die vollständige Integration eines Clip-Stores (1 TB Speicher) und eine integrierte Multiviewer-Funktion, sowie ein optionales kleines Audiopanel. Grafiken lassen sich mit Kula AV ebenfalls erstellen.

Der Prozessor des Kula AV benötigt 2 HE im 19-Zoll-Rack. Weil auch das Kula-Bedienpanel in ein 19-Zoll-Rack passt, kann das gesamte System auch problemlos in ein Flypack eingebaut werden.

Kula AV kann jede Kombination aus SD, HD und 1080p automatisch erkennen und nahtlos in die erforderliche Ausgabe umwandeln, Audiomischfunktionen inklusive Embed/De-Embedding, sowie Audio-Follow-Video-Modus für vereinfachte Steuerung sind integriert. 40 Video- und 80 Audioeingänge stehen zur Verfügung.

GV Pace

GV Pace ist ein live-fähiges Produktionssystem, etwa nutzbar als Steuerungssystem für ein »Selbstfahrer-Videostudio«.

Das System ermöglicht es über eine Touchscreen-Oberfläche, alle bewährten Tools zur Produktionssteuerung und -automatisierung aus Grass Valleys Ignite-Lösung zu nutzen. Damit lassen sich etwa auch Live-Programme steuern.

Das System wird ohne die Anforderung eines Newsroom-Computersystems angeboten und ist aus Sicht von GV ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, von Nachrichten und Sport/eSport bis hin zu Unternehmens- und Studio-Plattformen.

GV Pace wird als Abo-Lösung angeboten und kann auch Geräte von Drittanbietern integrieren. Das System ist laut Hersteller sehr intuitiv nutzbar und erfordert nur minimale Schulung. Die Benutzeroberfläche von GV Pace kann auf ein bestimmtes Live-Event oder eine bestimmte Show zugeschnitten werden, und die In-App-Konfiguration für Events und Module gewährleistet demnach Effizienz und Konsistenz bei allen Produktionen.

GV Pace bietet umfassende Audiounterstützung und kann eine Vielzahl von Konsolen fernsteuern, darunter Wheatstone, Yamaha, Lawo, Calrec, Studer und SSL.