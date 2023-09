Grass Valley: MAM-System Flashlight X

Grass Valley zeigt im Rahmen der IBC2023 neue AMPP-basierte Systeme.

Grass Valley zeigt bei der Messe in Amsterdam das AMPP-System insgesamt und greift einige der darauf basierenden System heraus, so etwa das MAM-System Flashlight X.

So zeigt das Unternehmen die neuesten Funktionen seiner Asset-Management-Lösung Framelight X. Basierend auf der flexiblen, modularen AMPP-Plattform des Unternehmens ist Framelight X das Herzstück einer umfangreichen Suite flexibler, integrierter Produkte.

Damon Hawkins, Director, Production bei Grass Valley, erklärt: »Durch die Hinzufügung eines nativen AMPP-MOS-Clip-List-Players können AMPP-Player, die mit Framelight X verbunden sind, von einem NRCS-Rundown für die Ausspielung in der Redaktion und bei Live-Events gesteuert werden. Es können mehrere Rundowns mit Funktionen wie Vorschau von Intro oder Outro, End-Clip-Verhalten und Post-Roll-Unterstützung unterstützt werden. Diese MOS-kompatible Playout-Anwendung ist wichtig für die Positionierung von Framelight X als Marktführer für global verteilte, schnell durchlaufende Produktions-Workflows, die sowohl auf Nachrichten als auch auf Sport ausgerichtet sind. Dies ist Teil unseres Engagements, unsere cloud-basierten AMPP-Produktangebote wie Framelight X kontinuierlich zu verbessern, die es unseren Nutzern ermöglichen, überall zu produzieren und überall zu verteilen.«

Eine weitere Verbesserung von Framelight X, die gezeigt wird, ist die Wiederverwendung des universellen Media Players/Organizers Mync von Grass Valley als RMI-Tool für das Ingesting von Medien. Dieser leichtgewichtige Download auf den Desktop ermöglicht es Anwendern, praktisch jedes digitale Videoformat einzulesen, In- und Out-Marken zu erstellen und sie in Framelight X hochzuladen, wo sie im Framelight X HTML5-Editor, in Edius X oder in Adobe Premiere für die handwerkliche Bearbeitung bearbeitet werden können.

Zusätzlich zu dieser RMI-Funktion bietet der Framelight X-Editor jetzt auch Unterstützung für HTML5-Grafiken. Damit können Redakteure nicht nur Grafiken erstellen, sondern auch Template-Variablen setzen, so dass Grafiken direkt auf der Timeline verändert werden können. Das Framelight X Inspector Tool wird auch die Möglichkeit haben, Untertitel anzuzeigen, was den Weg für die baldige Möglichkeit ebnet, Untertitel innerhalb des Framelight X Editors zu bearbeiten.

Der Schlüsselwert des AMPP-Ökosystems ist seine Flexibilität. GV Stratus- und sQ-Kunden können sich heute an AMPP als übergreifende Verbundlösung mit Framelight X anschließen, was den Kunden einen Weg zu Cloud-Services in ihrem eigenen Tempo bietet, während sie die Vorteile von Framelight X sofort nutzen können.

Medienunternehmen haben die Möglichkeit, Medienmanagement-Workflows in Framelight X zu strukturieren und zu automatisieren, so dass alle Produktionsmitarbeiter, egal wo sie sich befinden, mit demselben Prozess verbunden sind. Die AMPP-Architektur von Grass Valley bietet eine föderierte Struktur, die es allen angeschlossenen Benutzern ermöglicht, gemeinsam zu arbeiten und Änderungen in Echtzeit zu sehen, die von anderen Benutzern überall auf der Welt vorgenommen wurden – die Benutzer sind immer auf dem gleichen Stand.