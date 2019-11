Sony kündigt Optical Disc Archive der dritten Generation an

Sony hat die dritte Generation von Optical Disc Archive eingeführt. Die jüngste Version des Archivlaufwerks bietet eine hohe Kapazität und enthält auch USB-Desktoplaufwerke.

Sony Professional Solutions Europe hat heute die Einführung des Optical Disc Archive der dritten Generation bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um die neueste Version des Archivlaufwerks mit hoher Kapazität und USB-Desktoplaufwerken (ODS-D380U), Glasfaser-Laufwerken (ODS-D380F) und Medien-Cartridges (ODC5500R) für die sichere und langfristige Speicherung von Unternehmensdaten.

Jede Cartridge besteht aus elf »Archival Discs«, die gemeinsam mit Panasonic entwickelt wurden. Die Cartridges bieten 500 GB Speicherplatz pro Disc für eine Gesamtkapazität von 5,5 TB, was im Vergleich zur zweiten Generation eine Steigerung von mehr als 60 Prozent bedeutet. Mit einer geschätzten Lebensdauer von mehr als 100 Jahren sorgt das Optical Disc Archive der dritten Generation für eine langlebige und zuverlässige Speicherung.

Das optische 8-Kanal-Laufwerk der dritten Generation wurde speziell für Unternehmen entwickelt. Lesen und Schreiben erfolgt über beide Seiten des doppelseitigen Mediums, um eine schnelle und sichere Datenübertragung mit einer Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 375 MB/s bzw. 187,5 MB/s zu ermöglichen. Dies entspricht einer 1,5-fachen Steigerung gegenüber der zweiten Generation. Die Datenintegrität wird durch eine unmittelbare Prüfung und die hohe Zuverlässigkeit des Speichermediums sichergestellt. Durch die integrierte »Fixity«-Überprüfungsfunktion bleibt die langfristige Datenintegrität überprüfbar.

Das Medium der nächsten Generation ist resistent gegen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen sowie gegen externe Einflüsse durch Wasser, Licht und elektromagnetische Impulse, so Sony. Dank des umweltfreundlichen und niedrigen Stromverbrauchs des Optical Disc Archive der dritten Generation können langfristig Ausgaben reduziert werden. Aufgrund der Zuverlässigkeit, der zahlreichen Funktionen und der Abwärtskompatibilität ist zudem keine Datenmigration zwischen mehreren Mediengenerationen nötig, betont der Hersteller. Das Optical Disc Archive sei somit ideal geeignet, um die wachsende Nachfrage der Branche nach langfristigen Cold-Storage-Archiven zu bedienen.

Sony entwickelt derzeit in Zusammenarbeit mit der Qualstar Corporation eine Lösung für Unternehmen, die auf der Technologie der dritten Generation aufbaut. Die Lösung mit hoher Kapazität ist von 4,7 PB auf bis zu 50 PB 3 pro Library skalierbar und kann für Cluster-Konfigurationen erweitert werden. So wird die Verwaltung von Hunderten Petabytes an Archivdaten ermöglicht.

»Mit der neuen Technologie der dritten Generation und PetaSite EX bietet Sony eine sichere und kostengünstige Lösung, die sich durch Kapazität, Leistung und Skalierbarkeit auszeichnet. So können wir Unternehmen auf zahlreichen Märkten – von Medien und Unterhaltung über Behörden, Bildungseinrichtungen, Fertigung bis zum Gesundheits- und Bankwesen – bei ihren langfristigen Speicheranforderungen unterstützen«, so Norbert Paquet, Head of Product Management bei Sony Professional Solutions Europe.

ODS-D380U, ODS-D380F und ODC5500R sind voraussichtlich ab Januar 2020 erhältlich. Die vorhandene Optical Disc Archive-PetaSite-Library ODS-L30M von Sony mit einer erhöhten Kapazität von bis zu 3 PB pro Library-System wird voraussichtlich ab Januar 2020 die dritte Generation unterstützen und lässt sich für Archivierungslösungen mittlerer Größe einsetzen.