Sony präsentiert 24“-Monitor für 4K-HDR-Produktion

Sony hat einen Prototyp des neuen professionellen 24“-4K-LCD-Bildmonitors vorgestellt, der auf der International Broadcast Equipment Exhibition 2019 in Japan Premiere feierte.

Der Bildmonitor zeichnet sich laut Hersteller durch eine hochwertige Bildqualität sowie eine präzise Farbwiedergabe aus und eignet sich daher insbesondere für 4K-HDR-Produktionen. Produzenten erhalten damit ein zuverlässiges Werkzeug, das vielseitig eingesetzt werden kann, zum Beispiel für die Kontrolle am Set oder im Studio, beim nonlinearen Videoschnitt oder bei der Rack-Montage in Ü-Wagen oder Geräteräumen, so Sony.

Ziel bei der Entwicklung des Prototyps war es, eine zukunftssichere Lösung zu schaffen, bei der 4K- HDR-Bildqualität, -Genauigkeit und -Konsistenz im Mittelpunkt stehen.

Durch die UHD-Auflösung (3.840 x 2.160 Pixel) und die Weiß-Leuchtdichte von 1000 cd/m2 gibt der Monitor Bilder detailgenau wieder, wodurch er sich ideal für die 4K-HDR-Produktion eignet. Die breite Farbskala sorgt für eine konsistente und originalgetreue Farbwiedergabe, sodass eine optimale Farbprüfung ermöglicht wird. Der große Betrachtungswinkel des Monitors, der 12G-SDI-Eingang sowie der HDMI-Anschluss bieten Kreativprofis noch mehr Flexibilität und Effizienz – ob im Außeneinsatz, bei Live-Produktionen, im Rahmen von Kinodrehs oder bei der Produktion kommerzieller Inhalte.

Weitere Details über den neuen Bildmonitor will Sony zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.