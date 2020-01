Dolby präsentiert Dolby Vision IQ

Dolby Laboratories stellte mit Dolby Vision IQ sowie Dolby Atmos Music Neuerungen vor, die das Bild- und Klangerlebnis auf ein neues Level heben sollen.

Dolby Vision IQ – mehr als HDR-Qualität

Die Bildqualität von Dolby Vision bietet Zuschauern in puncto Helligkeit, Kontrast, Farbe und Detail bereits ein Entertainment-Erlebnis der Extraklasse. Auf der CES 2020 stellte Dolby nun gemeinsam mit LG und Panasonic Dolby Vision IQ vor. Diese intelligente Technologie passt kontinuierlich die Bildqualität an die räumliche Umgebung an, ohne dass Zuschauer ihre Fernbedienung in die Hand nehmen müssen.

Dolby Vision IQ nutzt die dynamischen Metadaten von Dolby Vision und die Umgebungslichtsensoren des Fernsehgeräts, um den Helligkeitsgrad der Umgebung zu erkennen. Basierend auf diesen Informationen wird dann die Darstellung intelligent optimiert. Zudem gibt Vision IQ dem Fernsehgerät eine entsprechende Rückmeldung, wenn der Zuschauer umschaltet. Dann werden die Einstellungen im Fernseher so angepasst, dass jedes Bild in optimaler Qualität dargestellt wird. Dank der Metadaten von Dolby Vision reagiert das Fernsehgerät dynamisch auf jede Bildszene.

Dolby Atmos für Musik

Wie bereits von Amazon, TIDAL, der Universal Music Group und der Warner Music Group angekündigt, wird es Dolby Atmos zukünftig auch für die Welt der Musik geben.

Hörer sollen mit Dolby Atmos Music ein neues Klangerlebnis genießen können. Musik-Labels wie Universal Music Group und Warner Music Group, veröffentlichen bereits Songs im Dolby Atmos-Format von namhaften Künstlern wie Ariana Grande, den Beatles, Coldplay, Elton John, J Balvin, Lady Gaga, Marvin Gaye, Post Malone, Shawn Mendes und The Weeknd. Auch Künstler, die ihre Inhalte auf Tidal veröffentlichen, darunter zum Beispiel JAY-Z, mixen ihre Werke mit Dolby Atmos und machen sie ab 2020 der Öffentlichkeit zugänglich.

Einige Künstler haben bereits ihren persönlichen Eindruck von dieser neuen Technologie geteilt:

• Lizzo

• J Balvin

• Coldplay

Hörer können Musik im Dolby Atmos-Format über Amazon Music HD (mit dem Echo Studio-Lautsprecher) und TIDAL (über ein kompatibles Android-Smartphone oder -Tablet) genießen.