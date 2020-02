Sonnet: TB3-Kartenleser für CFexpress 2.0 Typ B und XQD

Mit dem CFexpress / XQD Pro Kartenleser vergrößert Sonnet Technologies seine SF3-Serie. Der neue Kartenleser verfügt über zwei Kartensteckplätze und eine 40Gbps Thunderbolt 3-Schnittstelle.

CFexpress 2.0 Typ B ist ein neues, ultraschnelles Aufzeichnungsmedium, das für 4K- und 6K-RAW-Videos und eine kontinuierliche Aufzeichnung von Fotos mit hohen Megapixeln entwickelt wurde. Die Karten haben denselben Formfaktur und Anschluss wie die bereits seit Jahren erhältlichen XQD-Karten.

Die Funktionsweise

Der CFexpress / XQD Pro Kartenleser ist kompatibel mit Mac- und Windows-Computern, die über einen Thunderbolt 3-Anschluss verfügen. Das handliche Lesegerät nimmt Material von CFexpress 2.0 Typ B- und XQD-Medien mit maximal unterstützter Geschwindigkeit auf. Die Kartenleser der SF3-Serie hat Sonnet für anspruchsvolle Workflows konzipiert. Sie verfügen über ein robustes Aluminiumgehäuse und zwei Thunderbolt 3-Ports. Benutzer können bis zu sechs dieser Lesegeräte stapeln und in einer Daisy-Chain-Kette über ein einziges Kabel an ihren Computer anschließen. So können sie zeitgleich Material von vier, sechs oder mehr Karten aufnehmen. Das Sonnet-Lesegerät ist auch mit älteren Macs kompatibel, die einen Thunderbolt 2- oder Thunderbolt-Anschluss haben. Dann lässt es sich mit dem Apple Thunderbolt 3 (USB-C)- auf Thunderbolt 2-Adapter und einem Thunderbolt-Kabel (beide separat erhältlich) anbinden.

Für wen diese Lösung wichtig ist

Sonnet hat das neue Lesegerät speziell für Profis aus den Bereichen Digital-Imaging und Postproduktion sowie für Fotografen entwickelt. Sie können somit große Dateien in möglichst kurzer Zeit von den Speicherkarten sichern. Das Sonnet-Lesegerät bietet nicht nur eine bessere Leistung bei der Aufnahme von CFexpress-Karten als jedes USB-basierte Lesegerät, es kann auch gleichzeitig Dateien von zwei CFexpress-Karten mit bis zu 2.600 MB/s (oder zwei XQD-Karten mit bis zu 800 MB/s) aufnehmen. Verglichen mit jedem verfügbaren USB- oder Thunderbolt-basierten Single-Slot-Lesegerät lassen sich somit die Aufnahmezeiten halbieren.

Die Vorteile der Lösung

Sonnet bringt damit den einzigen CFexpress 2.0 Typ B und XQD Kartenleser auf den Markt, der beide Kartentypen in beiden Slots unterstützt. Digital Imaging Profis, die mit mehreren Kameras oder in einem kleinen Arbeitsbereich arbeiten, können mehrere CFexpress / XQD-, RED MINI-MAG-, SxS- und CFast 2.0-Lesegeräte aus der Serie SF3 stapeln und über ein einziges Kabel an einen Computer anschließen. Da sie mehrere Karten gleichzeitig speichern können, benötigen Anwender so nur ein Sechstel der Zeit, wie sie beim Einsatz von Single-Slot-Lesegeräten anfallen würde. Dank vorgefertigter Gewinde-Montagelöcher lassen sich die Sonnet-Lesegeräte der Serie SF3 einfach in einem Standard-Rackregal einbauen. Es können auch zwei Lesegeräte nebeneinander in einem 1HE-Rack montiert werden.

Preis und Verfügbarkeit

Der CFexpress / XQD Pro Kartenleser aus der SF3 Serie ist ab sofort zum UVP von 271 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. verfügbar.