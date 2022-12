Sonnet: Preisreduktion für Thunderbolt-Docks

Für drei Modelle seiner Thunderbolt-Docking-Stations reduziert Sonnet die Preise.

Portable Computer haben meist nur wenige Schnittstellen. Mit einer Thunderbolt-Docking-Station von Sonnet können Anwender ihre Peripheriegeräte direkt an einen Mac oder ein Notebook anbinden.

Für drei Modelle aus der Echo-Baureihe seiner Docking-Stations hat Sonnet die UVPs deutlich reduziert: Das Echo 11 Thunderbolt 4 Dock kostet jetzt 403 Euro, das Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock liegt nun bei 372 Euro und der Echo 5 Thunderbolt 4 Hub wurde auf 223 Euro gesenkt.

Echo 11 Thunderbolt 4 Dock

Das Echo 11 Dock von Sonnet verfügt über vier Thunderbolt 4 Ports, drei USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Typ A Ports sowie je einen USB 2.0 Typ A Lade-Port, RJ45 Gigabit Ethernet Port, 3,5 mm Combo Audio Port und SD 4.0 Kartensteckplatz.

Die Docking-Station von Sonnet kann an alle Computer mit Thunderbolt-4-Ports angeschlossen werden. Sie ist unter anderem kompatibel mit M1-Macs mit Thunderbolt/USB 4, Intel-Macs mit Thunderbolt 3 sowie neueren Windows-Computern mit Thunderbolt 3. Anwender können alle Peripheriegeräte über ein einziges Thunderbolt-Kabel an ihrem Laptop anschließen – so ist für Ordnung gesorgt. Über dasselbe Kabel kann die Docking-Station zudem kompatible Computer mit bis zu 90 Watt aufladen. Je nach Computermodell unterstützt das Echo-Dock den Anschluss von einem Monitor (4K, 5K, 6K, 8K) oder zwei Monitoren (4K + 4K oder bis zu 5K + 5K).

Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock

Das Echo Dual NVMe Thunderbolt Dock kombiniert die Vorteile einer Docking-Station und eines SSD-Datenspeichers. Anwender können damit Peripheriegeräte und Hochleistungsspeicher über ein einziges Thunderbolt-Kabel an ihren Computer anschließen und profitieren von der schnellstmöglichen Datenübertragung mit SSDs.

Das Dock verfügt über zwei 40-Gbps-Thunderbolt-Anschlüsse, zwei M2 NVMe SSD-Steckplätze sowie jeweils zwei USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C- und USB 3.2 Gen 2 Type-A-Anschlüsse. Es ist mit allen Thunderbolt-4-Computern, M1-, M1 Pro- und M1-Max-Mac-Computern, Thunderbolt-3-Mac- und Windows-Computern sowie mit iPad-Pro-Tablets mit Thunderbolt-Anschluss kompatibel.

Echo 5 Thunderbolt 4 Hub

Der Echo 5 Thunderbolt 4 Hub von Sonnet ermöglicht es, bis zu neun Geräte (davon zwei Monitore) gleichzeitig zu verwenden und zugleich den Computer mit Strom zu versorgen — alles über ein einziges Kabel. Mit drei Thunderbolt 4 (USB-C) Peripherieanschlüssen mit 40 Gbit/s und einem USB-Typ-A-Ladeanschluss mit 10 Gbit/s unterstützt der Hub Hochleistungsperipherie.

Echo 5 ermöglicht den Anschluss von drei busbetriebenen Thunderbolt-Endgeräten anstatt einer Anbindung von mehreren separat betriebenen Geräten in einer Daisy Chain. Anwender, die mehr USB- als Thunderbolt-Peripheriegeräte verwenden, profitieren von der Doppelfunktion der Thunderbolt-4-Ports: Diese unterstützen USB-4- und USB-3-Geräte (einschließlich Bildschirme) auch am Ende einer Thunderbolt-Gerätekette. Voraussetzung ist der Anschluss mit einem geeigneten Kabel oder Adapter. Ein weiterer Vorteil der Sonnet-Lösung ist die Stromversorgung des angeschlossenen Computers: Mit 85 W sorgt der Echo 5 Thunderbolt 4 Hub für schnelle Ladezeiten.