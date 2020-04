Statt NAB2020: Tech-News 2020

film-tv-video.de bündelt »NAB-News« in einer neuen, eigenen Kategorie.

Am Sonntag, dem 19.4.2020, hätte die Ausstellung der diesjährigen NABShow in Las Vegas beginnen sollen. Wegen der Corona-Krise fällt die vielleicht wichtigste und ganz sicher größte Messe unserer Branche bekanntermaßen aus. Die Marketing- und Produktplanung vieler Hersteller ist aber seit vielen Jahren stets auf diesen Termin im April ausgerichtet. Viele haben deshalb beschlossen, ihre Zeitpläne trotz des Ausfalls der NABShow weiter einzuhalten. In den kommenden Tagen und Wochen wird es also viele Produkt- und Firmen-News geben.

Einerseits bietet die NAB (National Association of Broadcasters) den Ausstellern eine virtuelle Messe an, andererseits haben etliche Hersteller eigene Online-Events verschiedener Art angekündigt. Viele weitere Marketing- und Presseaktivitäten der Hersteller laufen.

film-tv-video.de wird versuchen, das alles zu bündeln, zu sortieren und das Wichtigste zusammenzufassen. Weil es nun mal keine NAB2020 im eigentlichen Sinn gibt, nennen wir als Schlagwort und Klammer für diese Aktivitäten »Tech-News 2020«.

Die Tech-News 2020 stehen regulär auf unserer Startseite und im Newsletter bereit, aber auch als eigene Kategorie innerhalb von film-tv-video.de: https://www.film-tv-video.de/category/tech-news-2020/

Die Redaktion dankt allen Sponsoren, die uns in dieser schwierigen Zeit unterstützen und es ermöglichen, den erhöhten Aufwand für die Tech-News 2020 zu treiben.