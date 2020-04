Sony mit Streaming für Z280/Z190 und weiteren News

Die Sony-Handhelds PXW-Z190 und PXW-Z280 sollen Live-Streaming bekommen, mit dem PXW-X400 werden HDR-Workflows in HD möglich und neue XDCAM-Laufwerke wird es auch geben. Claus Pfeifer berichtet im Video darüber.

Im Video geht Claus Pfeifer von Sony darauf ein, dass die Handheld-Camcorder PXW-Z190 (Test) und PXW-Z280 (Test) ab Anfang 2021 einfaches Live-Streaming ermöglichen sollen.

Die 4K-Handheld-Compact-Camcorder von Sony werden mit RTMP/RTMPS FHD-Streaming-Fähigkeiten ausgestattet, die es den Benutzern ermöglichen, Nachrichten, Sportübertragungen und Veranstaltungen live zu übertragen. Die Benutzer sollen Videos dann schnell auf Content-Sharing-Sites und Social-Media-Plattformen hochladen können.







Im HDR-Bereich verzeichnet Sony großes Interesse, etliche Broadcaster hätten aber auch den Wunsch geäußert, mit ihren bestehenden HD-Produkten, etwa dem Schultercamcorder PXW-X400 in HDR zu produzieren

Diese Anfrage will Sony mit einer optionalen HD-HDR-Lizenz (CBKZ-SLHL1) für den PXW-X400 bedienen. Der PXW-X400 ist ein 2/3-Zoll-Schulter-Camcorder, der eine Vielzahl von Formaten in Sendequalität aufzeichnet. Dank seiner niedrigen Leistungsaufnahme und der flexiblen Netzwerkfunktionen ist er ein vielseitiges Arbeitspferd für die Außenproduktion, so der Hersteller.

Die optionale Software-Lizenz CBKZ-SLHL1 erweitert das Modell um die 1080 60P/50P HDR-Fähigkeit. Sie soll ab ab Juli 2020 verfügbar sein.

Weitere Neuheiten

Der 2/3-Zoll-Schulter-Camcorder PXW-Z450 wird in einem Kit mit 4K-Objektiv mit 18-fachem Zoom, einem Sucher und einem Mikrofon angeboten. Der Kit soll voraussichtlich ab August 2020 erhältlich sein.

PDW-U4 ist eine XDCAM Professional Disc Unit, die es ab Januar 2021 geben soll. Das tragbare Laufwerk bietet eine Kapazität von bis zu 128 GB (einmal beschreibbar) bzw. 100 GB (wiederbeschreibbar) und unterstützt vier/drei-/zwei/einlagige Professional-Disc-Medien. Durch den Einsatz eines 4-Kanal-DCHS (Dual Channel Head System)-Laufwerks erreicht das PDW-U4 eine Dateiübertragungsgeschwindigkeit von rund 2-mal (Lesen) und 1,7-mal (Schreiben).

Die Anfang dieses Jahres angekündigten 4K-HDR-Bildmonitore der nächsten Generation PVM-X2400 (24 Zoll) und PVM-X1800 (18,4 Zoll) mit Trimaster-Technologie bieten eine Leuchtdichte von 1000 cd/m2. Die Trimaster-Technologie sorge für präzise Graustufen und eine 100-prozentige Farbwiedergabe, wie sie beim Referenzmonitor BVM-HX310 erreicht werde, erklärt Sony. Nach der offiziellen Markteinführung im Juli 2020 ist für März 2021 ein optionales Upgrade geplant, das die Monitore durch die interne Konvertierung von HDR in SDR und 4K-HD weiter verbessern soll.

Um der wachsenden Nachfrage nach einer 4K-HDR-Produktion gerecht zu werden, unterstützt die XVS-Mischerserie jetzt die HDR-Konvertierung. Sony wird außerdem zwei neue Boards anbieten: die XKS-8215 für den XVS-9000/8000-Mischer und die XKS-7215 für den XVS-7000-Mischer. Die neuen Boards bieten vier voll funktionsfähige Keyer pro 4K ME, mit Resizern, Chroma-Key und Key Priority.

