Adobe: Update für Creative Cloud

Adobe Stock Audio ist nun in Premiere Pro integriert. Adobe stellt zudem in Kürze weitere neue Funktionen vor, darunter Roto Brush 2 in After Effects, die Szenenschnitt-Erkennung in Premiere Pro und ein Effekt-Panel in Premiere Rush mit neuem Auto-Reframe und Schwenken und Zoomen.

Adobe Stock Audio in Premiere Pro

Mit der neuesten Version von Premiere Pro wird Adobe Stock Audio eingeführt, eine neue Integration, die es einfacher und effizienter machen soll, den richtigen Soundtrack fürs Video zu finden. Adobe Stock Audio fasst Tausende von Musik-Cues von führenden Anbietern wie Epidemic Sound und Jamendo zusammen. Die Integration mit Premiere Pro ist das einzige Angebot auf dem Markt, das die Suche, Vorschau und Lizenzierung von Tonspuren innerhalb des redaktionellen Workflows ermöglicht, betont Adobe.

Suche : Mit Tausenden von hochwertigen lizenzfreien Musiktiteln ist es möglich, direkt im Editing Space den richtigen Soundtrack zu finden — anhand von Stimmung, Genre, Tempo und Dauer.

: Mit Tausenden von hochwertigen lizenzfreien Musiktiteln ist es möglich, direkt im Editing Space den richtigen Soundtrack zu finden — anhand von Stimmung, Genre, Tempo und Dauer. Vorschau : Mit Timeline Sync lassen sich verschiedene Musiktitel ausprobieren. Timeline Sync ist in das Essential Sound Panel integriert und ermöglicht es, mehrere Musikstücke synchron mit dem jeweiligen Schnitt zu testen.

: Mit Timeline Sync lassen sich verschiedene Musiktitel ausprobieren. Timeline Sync ist in das Essential Sound Panel integriert und ermöglicht es, mehrere Musikstücke synchron mit dem jeweiligen Schnitt zu testen. Bearbeiten : Es ist möglich, die gesamte Bearbeitung abzuschließen und mit nicht mit Wasserzeichen versehenen Vorschau-Audiodateien zu mischen. Die Musik muss erst am Ende lizenziert werden.

: Es ist möglich, die gesamte Bearbeitung abzuschließen und mit nicht mit Wasserzeichen versehenen Vorschau-Audiodateien zu mischen. Die Musik muss erst am Ende lizenziert werden. Lizenz – Musikstücke lassen sich direkt innerhalb des Essential Sound-Panels oder über das Projekt-Panel lizenzieren. Dann werden automatisch die Vorschaudateien durch die hochwertige Version ersetzt.







Ebenfalls neu: Premiere Pro unterstützt neue File-Formate, etwa Canon EOS R5 und EOS-1D X Mark III Material, aber auch Red Komodo Footage. Zudem bietet die Adobe Software verbesserte Bitraten-Steuerung beim JPEG 2000 MXF Export.

Die Apple-Afterburner-Karte kann künftig mit Premiere Pro genutzt werden, um ProRes 422- und ProRes 4444-Medien zu dekodieren (Dekodierung in Hardware anstelle von Software).

Neue Funktionen mit Adobe Sensei

Adobe Sensei nutzt die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML), um zeitraubende Produktionsaufgaben zu beschleunigen. Adobe kündigt neue Funktionen für Premiere Pro, After Effects und Premiere Rush an, die auf Adobe Sensei basieren.

Die Szenenschnitt-Erkennung in Premiere Pro nutzt Adobe Sensei, um exportierte oder archivierte Videodateien zu analysieren und Schnitte genau zu identifizieren. Im Gegensatz zu bestehenden Lösungen wurde die neue Technologie in Premiere Pro mit maschinellem Lernen entwickelt. Adobe betont, dass sie zuverlässige Ergebnisse liefere. Die Szenen-Bearbeitungserkennung fügt demnach automatisch Schnitte oder Markierungen an jedem Bearbeitungspunkt hinzu, verwandelt gerenderte Dateien in bearbeitbare Timelines und ermöglicht Anpassungen pro Clip, wie z. B. Farbkorrektur oder Reframing.

Roto Brush 2 in After Effects soll die Rotoskopie zu einem praktischen Werkzeug für mehr Anwender machen. Roto Brush 2 verwendet den maschinellen Lernalgorithmus Adobe Sensei, um genauere Mattes bei der Trennung von Vorder- und Hintergrundelementen in Videosequenzen zu erzeugen und verfolgt das jeweilige Objekt automatisch in seiner Bewegung, so dass zeitraubende manuelle Bild-für-Bild-Rotoskopie entfallen.

Auto Reframe in Premiere Rush erkennt auf intelligente Weise die wichtigen Aktionen im Video und behält den wichtigsten Teil, wenn mit verschiedenen Seitenverhältnissen gearbeitet wird. Die von Adobe Sensei entwickelte und erstmals in Premiere Pro eingeführte Auto-Reframe-Funktion ermöglicht die Aufbereitung von Inhalten für Social Media-Kanäle, unabhängig davon, auf welches Gerät genutzt wird.

Zukünftige Versionen von Premiere Rush werden ein neues Effekt-Panel bieten, einschließlich Auto-Reframe, Übergänge und Pan and Zoom, ein weiterer Bewegungseffekt, der sich derzeit in der Entwicklung befindet. Er ermöglicht es dem Benutzer, über Standbilder zu schwenken und auf bestimmte Teile zu zoomen.

Beta-Builds der Video- und Audioanwendungen von Adobe stehen über die Desktop-Anwendung der Creative Cloud zum Download bereit.