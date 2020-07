Sound Devices: Wireless-Adapter SL-2

Das Wireless-Modul SL-2 ermöglicht es, Mischpult-Recordern von Sound Devices, direkt und kabellos Wireless-Empfänger verschiedener Hersteller anzuschließen.

Der SL-2 von Sound Devices ist ein Zubehör für Mischpult-Recorder der 8er-Serie dieses Herstellers. Damit kann man Wireless-Empfänger von Audio Ltd, Lectrosonics, Wisycom und Sennheiser (zukünftig auch Sony), direkt und weitgehend kabellos an die Mischpult-Recorder 833, 888 und Scorpio von Sound Devices anschließen.

Dafür nutzt der Adapter die SuperSlot-Schnittstelle der genannten Mischpult-Recorder und erweitert sie um integrierte Mehrkanal-Drahtlostechnik. Der SL-2 unterstützt die SuperSlot-Spezifikation, die bis zu vier Audiokanäle pro Steckplatz unterstützt. Der Adapter ist laut Hersteller ab sofort verfügbar und kostet 1.740 US-Dollar (Netto-Listenpreis).

Der SL-2 ist ist aber auf die Mischpult-Recorder 833, 888 und Scorpio abgestimmt, er kann nicht mit der 6er-Serie oder der MixPre II-Serie verwendet werden.

Zwei Steckplätze kann der SL-2 aufnehmen: Er akzeptiert dabei UniSlot- und SuperSlot-Wireless-Empfänger. Der Mischpult-Recorder versorgt den SL-2 und die Empfänger im Slot mit Strom, analoge oder digitale Audiosignale werden von den Empfängern über den Erweiterungsport in den Mischpult-Recorder weitergeleitet. Der SL-2 bietet eine Antennenverteilung auf die Slot-In-Empfänger, wodurch die Platzierung der Antennen für eine bessere HF-Leistung verteilt wird.

Auf der Rückseite des SL-2 befinden sich zwei TA3-Anschlüsse für weitere vier AES3-Audioeingänge und zwei 4-polige Hirose-Gleichstromausgänge, die jeweils bis zu 500 mA für die Stromversorgung von Zusatzgeräten liefern.

Zum Betrieb des SL-2 ist Firmware v6.00 der Mischpult-Recorder erforderlich, die ab sofort auf der Website von Sound Devices erhältlich ist. Zusätzlich zur Unterstützung des SL-2 führt Version 6.00 die HF-Historie für unterstützte SuperSlot-Empfänger ein, die in einem SL-2 oder SL-6 montiert sind. Die Dauer der RF-History ist in 10-Sekunden-Schritten von 30 bis 600 Sekunden einstellbar. Weitere Funktionen und Verbesserungen wurden ebenfalls hinzugefügt.

Die 8er-Serie schaltet laut Hersteller automatisch alle Empfänger, die im SL-2 eingeschoben sind, mit dem Mixer-Recorder ein und aus. Nach dem Einschalten stellt der Mischer-Recorder der 8er-Serie den Ausgang des Empfängers automatisch auf analog oder digital ein und stellt den Ausgangspegel so ein, dass der maximale Dynamikbereich erreicht wird. Die Menüs der 8er-Serie bieten Zugriff auf RF-Scan, Menüs für Empfängereinstellung, RF-Frequenzeinstellung, TX-Status, RF- und Audio-Pegelüberwachung, TX-Aufnahmestatus, TX-Begrenzer und Übersteuerungsstatus (nur A10-TX) und mehr. Die verfügbaren Funktionen hängen vom verwendeten Empfänger ab.

Der SL-2 erhöht den Mischpult-Recorder um 4,5 cm. Die Scorpio-, 888- und 833-Mixer-Recorder haben alle die gleiche Höhe von 5,1 cm, so dass die Gesamthöhe 9,6 cm beträgt.

Übersicht

• Kompatibel mit 833, 888 und Scorpio

• Geeignet für zwei UniSlot- oder SuperSlot-Wireless-Empfänger von Audio Ltd, Lectrosonics, Sennheiser und Wisycom

• Eingebaute Antennenverteilung mit Antennenversorgung für aktive Antennen oder Booste

• Unterstützt die Fernsteuerung von intelligenten Antennen von Drittanbietern

• Zwei zusätzliche MCX-Antennenanschlüsse zum Anschluss anderer Empfänger oder zur HF-Verteilung

• Zwei TA3 AES3-Eingänge für zusätzliche 4 digitale Audiokanäle

• Zwei DC-Ausgänge über 4-polige Hirose-Stecker, die jeweils bis zu 500 mA liefern

• Stromversorgung über einen Mixer-Recorder der 8er-Serie

• Akzeptiert entweder analoge oder digitale Audiosignale von Slot-In-Receiver

• Möglichkeit zur Einstellung und Überwachung mehrerer Funktionen eines SuperSlot-kompatiblen Empfängers über den Mixer-Recorder der 8er-Serie

• RF-Scan mit visueller Darstellung des RF-Spektrums

• Überwachung der Senderbatterie, des Empfänger-Audios und der HF-Pegel

• Robustes, leichtes und kompaktes Design

• Kann an der Oberseite jedes Mischpult-Recorders der 8er-Serie montiert werden

• Gleiche Breite wie der 833

Was ist SuperSlot?

SuperSlot ist eine offene, elektromechanische Verbindungsspezifikation, die von Sound Devices entwickelt wurde, um die Verbindung von drahtlosen Audiosendern und -empfängern mit Audiomischern und Kameras für die gesamte Branche zu vereinfachen. SuperSlot liefert Strom-, Audio- und Steuersignale über eine einzige mehrpolige Verbindung.

SuperSlot-kompatible Produkte werden von mehreren Herstellern angeboten.

Welche SuperSlot-Empfänger werden von SL-2 unterstützt?

Audio Ltd: A10-RX

Lectrosonics: SRb (mit Audio-Board-Update von Lectrosonics), SRc, SRc-941 SRb5P und SRc5P (nur Slot A)

Sennheiser: EK-6042

Sony: DWR-S03D (in zukünftiger Firmware-Aktualisierung)

Wisycom: MCR42 (mit Rückwandadapter SLK42-IKSS von Wisycom), MCR54 (in zukünftiger Firmware-Aktualisierung)