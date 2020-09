Avid: Panel für Adobe Premiere Pro

Eine wesentlich verbesserte Brücke zwischen den Schnittprogrammen von Avid und Adobe wollen die Unternehmen am Donnerstag bekanntgeben.

Avid wird demnach ein Software-Plug-In anbieten, das es Premiere-Pro-Editoren einfach und ohne Umwege ermöglichen soll, nahtlos auf avid-basierte Produktionsumgebungen zuzugreifen.

Das soll über ein einfach und komfortabel nutzbares Premiere-Panel bewerkstelligt werden.

Problemlos mit Premiere auf Avid Asset Management und Speicher zugreifen zu können, das soll die bevorstehende Veröffentlichung von Avid und Adobe bieten — per MediaCentral Panel für Adobe Premiere Pro. Das Panel soll Postproduktions-Workflows für Nachrichten und Sport deutlich vereinfachen — mit allen Vorteilen von Avid-Speicherung, Asset-Management und Team-Zusammenarbeit. So soll es die Möglichkeit geben, Inhalte und Metadaten zu durchsuchen, aufzurufen und zu bearbeiten, direkt und ohne Adobe Premiere Pro verlassen zu müssen.

Offiziell ankündigen und zeigen will Avid das Ganze am Donnerstag, den 24. September 2020 um 20:00 MESZ im Rahmen des Webinars »Breaking the Content Silo«.

»Wir schaffen eine Brücke zwischen den beiden größten Gemeinschaften professioneller Anwender von Kreativwerkzeugen und lösen gemeinsame Probleme, die alle daran hindern, sich schneller weiterzuentwickeln und enger zusammenzuarbeiten«, so Ray Thompson, Director of Market Solutions, Broadcast and Media bei Avid. Weiter kündigt Thompson an: »Wir stehen erst am Anfang der Zusammenarbeit mit Adobe, um Verbesserungen vorzunehmen, von denen wir wissen, dass unsere Anwender sie begrüßen werden.«

»Kreative und Editor wünschen sich leistungsstarke kreative Fähigkeiten im Storytelling-Prozess — aber sie wollen auch schnellstmöglich großartige Inhalte veröffentlichen«, so Van Bedient, Leiter der strategischen Entwicklung bei Adobe.

Das MediaCentral-Panel von Avid für Adobe Premiere Pro soll Anfang Oktober 2020 verfügbar werden.