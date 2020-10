SmallHD 4K-Produktionsmonitore

SmallHD hat mit der 4K Production Monitor Serie bezahlbare 4K-/HDR-Monitore vorgestellt. Kitty Scharinger liefert im Video weitere Infos dazu.

4K wird zwar immer wichtiger, doch in der 4K-Produktionskette fehlten bis dato bezahlbare 4K-Monitore, um die Kamerasignale am Set zuverlässig beurteilen zu können. Hier setzt SmallHD an und erweitert sein Portfolio mit passenden Displays.







Vision 17 und Vision 24

Beide Vision-Monitore sind jeweils mit vier 12G-SDI und einem HDMI-Eingang bestückt. Sie bieten eine Helligkeit von 1.000 Nits. Der 17-Zöller unterstützt HDR und bietet UHD-Auflösung , der 24-Zöller sogar 4K-Auflösung und fungiert als 4K-Farbreferenz-Monitor.

Beide Monitore sind kompakt und vergleichsweise leicht (Vision 17: 4,8 kg, Vision 24: 5,4 kg.

Cine24

Der Cine 24 High Bright eignet sich besonders als On Set Monitor. Er ist mit viermal 12G-und einem HDMI-Eingang ausgestattet und mit einer Helligkeit von 1.350 Nits selbst bei Sonnenschein einsetzbar.

OLED 22

Das Hardware-Design des OLED 22 umfasst vier 12G-SDI- und einen HDMI-2.0-Eingang und jeweils ebenso viele Ausgänge. Der OLED 22 ist in einem robusten Unibody-Gehäuse aus gefrästem Aluminium montiert. Der Rahmen enthält 36 einzelne ¼-20-Zoll-Montagepunkte, zwei Leisten à 9 Gewinde an der Oberseite und jeweils eine solche Leiste links und rechts an den Seiten. Das Gesamtgewicht beträgt 4,2 kg. Ein abnehmbarer Griff und Füße ermöglichen bequemen Transport.

Das OLED-22-Display erlaubt laut Hersteller bei praktisch jedem Betrachtungswinkel unbeeinträchtigte Bildbetrachtung und bietet unverfälschte, verbindliche Bildkontrolle.

Für die Spannungsversorgung dient ein 3-poliger XLR-Eingang oder eine Doppelbatterieplatte (Gold Mount oder V-Mount, separat erhältlich). Zwischen den Stromanschlüssen kann man nahtlos umschalten.

Weitere Details liefert diese Vergleichstabelle, die film-tv-video.de mit freundlicher Genehmigung von Band Pro Munich veröffentlicht.