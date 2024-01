SmallHD bringt Ultra 7 auf den Markt

Ultra 7 ist ein robuster Monitor der nächsten Generation mit sehr hoher Helligkeit bis zu 2.300 Nits.

SmallHD kündigt den Ultra 7 an, einen neuen ultra-robusten und ultra-hellen Flaggschiff-Monitor der Smart 7 Serie. Die technologische Plattform des Ultra 7 basiert auf jener, die auch die 4K-Produktionsmonitore von SmallHD nutzen. Ultra 7 lässt sich mit der neuen drahtlosen Plattform Bolt 6 von Teradek integrieren und ist für den Einsatz in jeder Produktionsumgebung konzipiert.

»Als wir uns daran machten, unsere nächste Generation von ultrahellen Handhelds zu entwickeln, wussten wir, dass wir einen Monitor schaffen mussten, der einen großen Sprung nach vorne bedeutet«, sagt Greg Smokler, VP Cine Products. »Der Ultra 7 kombiniert die Verarbeitungsleistung unserer 4K-Produktionsmonitore mit einem robusten Gehäuse und einem Wärmemanagementsystem, das den härtesten Produktionsbedingungen standhält.«

Merkmale und Highlights

Der farbgenaue Touchscreen des Ultra 7 kann bis zu 2300 Nits Vollbild-Luminanz darstellen, man kann das Bild also auch in sehr heller Umgebung sehen. SmallHD hat wichtige Anschlüsse eingebaut. 6G-SDI-Eingänge ermöglichen die Aufnahme und das Durchschleifen von Videosignalen bis zu 4Kp30, was eine hohe Schärfe und Detailgenauigkeit bei Pixel-Zoom ermöglicht. Die preisgekrönte PageOS Software von SmallHD kann flexibel über einen Touchscreen oder einen Joystick gesteuert werden, und große Tasten bieten viele Anpassungsmöglichkeiten und gute Funktionalität.

Langlebigkeit

Ultra 7 zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit aus. Dies ist SmallHD’s erster IP-zertifizierter Monitor (IP53), was bedeutet, dass er gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und feinen Partikeln geschützt ist. Ein versiegeltes Wärmemanagementsystem erlaubt es dem Ultra 7, bei unterschiedlichen Temperaturen zwischen 0ºC und 40ºC zu arbeiten. Das maschinell bearbeitete Gehäuse wird durch ein neues Design verstärkt, das erhöhte Kanten zum Schutz des Frontglases des Displays und stoßdämpfende Silikonpuffer umfasst, die Stürze und Stöße abfedern.

Schnell abnehmbare Sonnenblende

SmallHDs Engagement für Ergonomie in jedem Element des Ultra 7 erstreckt sich auch auf die neu gestaltete Schnellverschluss-Sonnenblende (separat erhältlich). Dieses neue Design lässt sich ohne Werkzeug oder Schrauben sicher an der Vorderseite des Monitors befestigen, wobei versteckte Magnete für eine schnelle Umwandlung in eine 3- oder 4-seitige Haube sorgen. Die neue Sonnenblende ist mit einer antireflektierenden Filzunterseite ausgestattet, die das Monitorglas schützt, wenn die Haube geschlossen wird, und sich in eine robuste Abdeckung verwandelt.

Teradek Bolt 6, Innenseite

Ultra 7 kann mit einem vollständig integrierten Teradek Bolt 6-Sender oder -Empfänger erworben werden, der im gleichen Gehäuse wie das Standardmodell untergebracht ist. Diese integrierten drahtlosen Monitore verfügen über eine neue robuste Antennenkappe, um Schäden an der Antenne zu vermeiden, und sind in den Bolt 6-Modellen mit 750er und 1500er Reichweite erhältlich. Ultra 7 RX-Kits werden mit Griffen, einem gepolsterten Gurt und einer Mikrobatterieplatte für Holzkameras (GM-, VM- oder B-Mount) geliefert.

Intelligente Konnektivität

Ein integrierter Ethernet- und ein 5-Pin-USB-Anschluss ermöglichen flexible und intuitive, in PageOS integrierte Kamerasteuerungsoptionen – die auf jeder Seite verankert sind – für Arri-, Red- und Sony Venice-Kameras, während die TX- und RX-Modelle die drahtlose Kamerasteuerung über die freien Funkfrequenzen des 6-GHz-Spektrums unterstützen werden.

Der Preis des Monitors liegt bei 2.999 US-Dollar.

Ultra 7 Spezifikationen