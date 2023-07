Portrait Displays: Partnerschaft mit SmallHD

Portrait Displays kündigt eine Partnerschaft mit SmallHD an, um die ersten Calman Ready Referenzmonitore einzuführen.

Als Teil der Calman Ready-Familie verfügen die SmallHD-Displays über die Fähigkeit, direkt mit der Calman-Farbkalibrierungssoftware von Portrait Displays zu kommunizieren. Diese nahtlose Verbindung ermöglicht eine schnelle und präzise Kalibrierung durch die Nutzung der Calman-Lösung. Calman Ready Displays verkürzen die Kalibrierungszeit demnach erheblich und liefern präzise Ergebnisse mit hoher Effizienz. In enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von SmallHD entstand aus dieser Partnerschaft die erste Calman Ready Monitor Familie, die speziell für den Kinomarkt entwickelt wurde.

Der Hersteller betont: Durch die Verwendung der renommierten Aurora Color Engine von Portrait Displays und der Leistungsfähigkeit von Calman war der Kalibrierungsprozess für Monitore noch nie so einfach und schnell. In einer schnelllebigen Produktionsumgebung ist Zeit das A und O, und die Calman Ready Monitore von SmallHD garantieren Profis minimale Ausfallzeiten.

Mit der hohen Farbgenauigkeit von Calman, die in jeder Phase der Produktionskette zur Verfügung steht, angefangen bei den Monitoren am Set, die von Regisseuren, Kameraleuten und DITs verwendet werden, können Techniker, die für die Kalibrierung von Referenzmonitoren verantwortlich sind, jetzt eine konsistente Farbgenauigkeit während des gesamten Produktionsprozesses erreichen.

Das PageOS 5 Betriebssystem von SmallHD ist nahtlos in Calman integriert und erlaubt die Skalierung der Kalibrierung über verschiedene Modi. Eine einzige Kalibrierung kann sowohl den SDR- als auch den HDR-Modus ableiten, wodurch die Notwendigkeit separater Kalibrierungen entfällt und eine konsistente Farbgenauigkeit in verschiedenen Betrachtungsszenarien gewährleistet wird.

Calman bietet Kompatibilität mit einer Vielzahl von Kalibrierungswerkzeugen, einschließlich des erschwinglichen Portrait Displays C6 HDR2000 Kolorimeters, und bietet damit professionellen Anwendern Flexibilität bei der Wahl ihrer Kalibrierungshardware.

»Wir freuen uns sehr, SmallHD als unseren ersten Calman Ready Referenzmonitor-Partner begrüßen zu dürfen«, sagte Eric Brumm, Präsident und CEO von Portrait Displays. »Diese Partnerschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, denn mit der Einfachheit von Calmans AutoCal-Workflow können Filmemacher am Set Zeit sparen, indem sie mit Rekordpräzision und Effizienz kalibrieren.«

Die Zusammenarbeit zwischen Portrait Displays und SmallHD ermöglicht eine größere kreative Freiheit beim Look-Management, da der kalibrierte Monitor den beabsichtigten Look während des gesamten Produktions-Workflows genau darstellen kann. Durch das Laden der Look Up Table (LUT) auf den kalibrierten Monitor können alle Mitglieder des Kreativteams, vom Set bis zur Postproduktion, farbkritische Entscheidungen auf der Grundlage einer einheitlichen visuellen Darstellung treffen.

»Der integrierte Calman Ready-Workflow vereinfacht den SmallHD-Kalibrierungsprozess und hilft, häufige Kalibrierungsfehler zu vermeiden, wie z. B. Quellen mit eingeschränktem oder vollem Tonumfang sowie falsche Einstellungen für die Patchgröße und die LUT-Bittiefe. Präzise Kalibrierungen können in nur wenigen Minuten durchgeführt werden, ohne dass ein externer Pattern-Generator erforderlich ist«, sagte Michael Claes, Director of Analytics and Color Science bei SmallHD.

Der SmallHD Monitor Calibration Workflow in Calman bietet eine schrittweise Anleitung zur Kalibrierung kompatibler SmallHD Monitore.

»Calmans Stärke ist die Vereinfachung der komplexen Aufgabe der Kalibrierung, und unsere Integration mit SmallHD ist ein Beweis dafür«, sagt David Abrams, Senior Calman Product Manager bei Portrait Displays. »Wir haben einen ‚SmallHD AutoCal‘-Workflow entwickelt, der eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kalibrierung von unterstützten SmallHD-Monitoren bietet und es sowohl dem Anfänger als auch dem Profi ermöglicht, schnell und effizient hochpräzise Ergebnisse zu erzielen.«