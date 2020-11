MediaKind CE Mini: Live-Streaming-Encoder

Ein kompakter Streaming-Encoder von MediaKind ermöglicht Live-Streaming auf Social-Media-Plattformen — oder kostengünstige Signalkontribution: CE Mini.

CE Mini heißt ein kompakter Encoder von MediaKind, mit dem man Live-Events sicher, schnell und einfach streamen kann. Der leistungsfähige One-Channel-Encoder eignet sich optimal in der Signalkontribution — sowohl in Produktions- als auch in Streaming-Workflows. Das Gerät ist laut Anbieter besonders kostengünstig, stromsparend und kompakt, es eignet sich daher auch optimal für mobile Anwendungen.

Der Encoder stellt dabei Inhalte über verwaltete IP-Netzwerke oder öffentliche Cloud-Infrastrukturen bereit und ermöglicht die Verbreitung von Live-Video für soziale Medien oder Streaming-Plattformen wie YouTube und Facebook.

Unabhängig davon, ob Live-Video über gemanagte IP-Netzwerke oder über das Public Internet gesendet wird, encodiert der CE Mini ein qualitativ hochwertiges HEVC- oder MPEG-4-Signal. Die Ausgabe erfolgt über einen IP-MPEG-Transportstrom und unterstützt zusätzlich die Übertragung von HD-Inhalten mit Secure Reliable Transport (SRT) und dem Real-Time Messaging Protocol (RTMP).

Der CE Mini lässt sich über die integrierte SDI- und HDMI-Eingangsschnittstelle an professionelle oder Prosumer-Kameras anschließen, aber natürlich auch an einen Player. Das garantiert den schnellen und unkomplizierten Einsatz. Der Encoder sendet entweder direkt auf die Verbreitungsplattformen, also etwa Facebook, Youtube oder andere. Oder man überträgt seinen Live-Content über das Internet (per SRT), etwa an Rundfunkanstalten oder Dienstleister.

Die Anwendungsmöglichkeiten sieht der Hersteller etwa in Live-Sport-, Kommunikation und Bildungsveranstaltungen. Dabei profitiert der Anwender von der »Set and Forget«-Konnektivität des Geräts, was den Einsatz erleichtert. Und wegen der Kompaktheit ist ein schneller Auf- und Abbau zwischen Live-Veranstaltungen gewährleistet.

MediaKind CE Mini ist ab sofort zum Sonderpreis von 1.950 Euro (Netto-Listenpreis) verfügbar, teilt der Vertriebspartner SHM Broadcast mit.