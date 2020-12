NDI|HX-Kamera für Android

Ab sofort gibt es NDI|HX-Kamera als Android-App. Sie verwandelt Android-Smartphones und -Tablets in sendefähige Kamerasysteme.

Nachdem bereits NDI|HX-Kamera für iOS-Geräte entwickelt wurde, ist diese Technologie nun auch für Android-Geräte verfügbar. In Verbindung mit den kostenlosen NDI-Tools, die für Mac oder PC erhältlich sind, kann die NDI|HX-Kamera-Anwendung die Bildqualität für diejenigen, die von zu Hause aus arbeiten und an Telefonkonferenzen oder Präsentationen mit einer beliebigen Kombination aus PC oder Mac und iOS oder Android teilnehmen, erheblich verbessern.

Michael Namatinia, Präsident von NDI, urteilt: »Durch die Ausweitung von NDI|HX-Kamera für alle, die Zugang zu einem PC oder Mac und einem iOS- oder Android-Gerät haben, geben wir praktisch jedem die Möglichkeit, Video in außergewöhnlicher Qualität zu produzieren.«

Die App ermöglicht es den Benutzern, unabhängig von Plattform und Story Inhalte in hoher Qualität zu produzieren und nahtlos in Zoom, Skype, Microsoft Teams oder andere Videokommunikationsanwendungen zu integrieren. Die App kann auch als Kameraquelle in Multi-Kamera-Live-Streaming-Systemen wie TriCaster von NewTek, Vizrt’s Viz Vectar Plus und OBS und vielen anderen verwendet werden.

Beide Anwendungen können in den größeren App-Stores heruntergeladen werden und erfordern eine aktualisierte Version der kostenlosen NDI-Tools.