USB-Mikrofon Revelator für »Radio-Sound«

Der Audio-Spezialist PreSonus bietet mit dem Revelator ein neues USB-Mikrofon — mit integrierten EQ- und Kompressionsalgorithmen.

Schon direkt im Live-Betrieb oder bei der Aufnahme einen besseren Sound zu erreichen, das verspricht PreSonus mit dem neuen USB-Mikrofon Revelator. Zum einen lässt sich die Richtcharakteristik des Mikrofons umschalten und zum anderen gibt es acht Voreinstellungen, die den Klang durch ausgeklügelte, von Profis optimierte Kombinationen aus EQ und Komprimierung verbessern. So kann man ohne nachträgliche Bearbeitung einen präsenten, runden »Radio Sound« erzeugen. Aus Herstellersicht perfekt für Vlogging, Podcasting, Voiceover oder andere Heimstudiozwecke, um ausgefeilte, professionell klingende Ergebnisse zu erzielen. Revelator wird im Online-Handel zum Endkundenpreis von 179 Euro angeboten.

Klänge gestalten, optimieren, verändern

EQ- und Kompressions-Algorithmen, wie sie in den StudioLive Series III-Mixern von PreSonus zum Einsatz kommen, werden auch im Revelator verwendet — besser gesagt in der App, die zum Revelator mitgeliefert wird. Zusätzlich zu den dort abgelegten Voreinstellungen gibt es auch noch acht weitere Benutzer-Presets, mit denen man individuell weiter optimieren kann. Außerdem gibt es auch eine Fülle von Stimmeffekten, mit denen man etwa Sci-Fi-Sounds erzeugen kann. Vier der Voreinstellungen kann man per Preset-Taste direkt am Revelator sofort umschalten.

Mini-Mischer im Mikro integriert

Der Revelator enthält zwei Kopfhörerausgänge und einen Lautstärkeregler für latenzfreies Monitoring. Und damit wird auch eine weitere Funktionalität unterstützt: im Mikrofon ist sozusagen ein Mini-Mischer integriert.

Revelator akzeptiert zwei Stereo-Streams für Loopback-Audio, so dass man schnell und einfach Konferenzen in Videokonferenz-Anrufen abhalten, Gameplay aufzeichnen oder das Audio in einem YouTube-Video präsentieren und dabei witzige Kommentare hinzufügen kann. Mehr Infos zur Loopback-Funktionalität im Revelator können Sie im Video am Textende sehen.

Zwei Streams für Loopback-Audio bedeuten, dass Sie das Audio von zwei verschiedenen Anwendungen auf Ihrem Computer zusammen mit Ihrer Stimme gleichzeitig mischen und aufnehmen können, indem Sie die intuitive Benutzeroberfläche in einer mitgelieferten App verwenden. Mit dem integrierten Monitoring und einem integrierten Kopfhörerverstärker können Sie Ihre Performance und Ihren Mix in Echtzeit anhören.

Umschaltbare Charakteristik

Die Richtcharakteristik des Revelators kann man umschalten: Niere, Kugel und Acht. Man kann also die Nierencharakteristik nutzen, wenn man etwa einen Voiceover oder andere Aufnahmen realisieren will, bei denen es nur nur einen Sprecher gibt. Für Interviews schaltet man auf die Acht um und positioniert den Revelator zwischen den Gesprächspartnern. Eine Roundtable-Diskussion erfasst die Kugelcharakteristik optimal.

USB-C: Anschluss an Rechner und Tablets

Windows- oder MacOS-Computer und Android- oder iOS-Tablets können im Zusammenspiel mit dem Revelator genutzt werden, etwa mit der beliebten Aufnahme- und Produktions-Software Studio One Artist von PreSonus (Meldung) und der Studio Magic Software Suite, die beide mitgeliefert werden.

Einen Desktop-Ständer mit integriertem Kabelmanagement liefert PreSonus ebenfalls mit.

Außerdem gibt das Mikrofon auch optisch etwas her, kann also auch im Bild on Air bleiben.

Eckdaten:

Bus-powered USB-C-kompatibles Mikrofon für Podcasts, Streaming, Homerecording

Richtcharakteristik: Niere, Kugel und Acht

zwei Kopfhörerausgänge mit Lautstärkeregler und latenzfreiem Monitoring

96 kHz / 24 Bit

6-In-/6-Out-Audio-Interface

virtuelle 4-In-/4-Out-Streams für die Aufnahme und Wiedergabe von Anwendung zu Anwendung mit Loopback-Optionen

integrierte StudioLive-Spracheffekte mit 16 benutzerfreundlichen Presets

zwei Stereo-Loopback-Kanäle zum Aufzeichnen und Streamen von Skype- oder Zoom-Anrufen, Gaming-Audio und mehr

UC Surface Software-Mixer zum Erstellen von Channel-Strip-Presets mit EQ, Kompressor, Gate und Limiter sowie Reverb von StudioLive Fat Channel

Gewicht: 0,73 kg

inklusive Tischständer mit integriertem Kabelmanagement, Studio One Artist und Studio Magic Software-Suite

