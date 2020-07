PreSonus: Studio One in Version 5

Die Audio-Software Studio One 5 kann nun auch für Live-Auftritte genutzt werden, aber auch weiterhin so wie bisher schon für Komposition, Musikproduktion, Mischung und Mastering.

Studio One 5 von PreSonus ist eine Audio-Software für Komposition, Musikproduktion, Mischung, Mastering und nun auch für Live-Shows — mit MacOS- oder Windows-Rechnern.

Die neue Version 5.0 ist laut Hersteller vollgepackt mit wichtigen, neuen Funktionen.

Die Neuerungen seien eine Kombination aus innovativen neuen Funktionen und den von den Benutzern am häufigsten nachgefragten Funktionen, erklärt PreSonus.







So führt die neue Version von Studio One eine leistungsstarke, vollständig integrierte Live-Performance-Umgebung ein, die komplette Shows von einem einzigen Computer aus ausführen kann. Die Show-Seite kombiniert die Wiedergabe von Backing-Spuren mit der Patch-Verwaltung für virtuelle und reale Instrumentenspieler in einem einzigen Fenster.

Channel Strips, Mixdowns und virtuelle Instrumente können direkt in die Show exportiert werden, wodurch das Setup vereinfacht wird. Setlist-Einträge können neu angeordnet und im laufenden Betrieb übersprungen werden. Mit einer dedizierten Vollbild-Performance-Ansicht, adaptiven Echtzeitsteuerungen und einem großen Meter ist die Durchführung einer Show einfach und zuverlässig, egal ob die Anwender mit Backing-Spuren spielen, virtuelle Instrumente steuern, Plug-Ins als virtuelles Effekt-Rack oder alles gleichzeitig ausführen.







Komponisten und Arrangeure werden die neue dedizierte Partituransicht von Studio One 5 für den Noten-Editor zu schätzen wissen, behauptet PreSonus. Basierend auf der Musikkompositions- und Notationssoftware Notion von PreSonus ist die neue Partituransicht allein oder als Begleitansicht neben der Klavier- und der Schlagzeugansicht verfügbar, so dass die Anwender Noten in Standardnotation eingeben, anzeigen und bearbeiten können. Die Partituransicht ist pro Spur verfügbar, so dass Sie Notendaten in der Partituransicht auf einer Spur bearbeiten können, während Sie die Klavier- oder Schlagzeugansicht auf anderen Spuren verwenden. Es können beliebig viele Spuren gleichzeitig angezeigt werden, so dass Sie an nur einer Melodielinie oder an Akkorden über einen ganzen Orchesterabschnitt gleichzeitig arbeiten können. Noten können manuell, in Echtzeit oder im Schrittaufnahmemodus eingegeben werden. Ein Basissatz von musikalischen Symbolen wird mitgeliefert, und die Symbole steuern direkt die Wiedergabe, so dass Sie Tremolos, Crescendi und mehr hinzufügen und alles in Echtzeit hören können.

Das Native Effects-Plug-in-Set von Studio One wurde laut Hersteller verbessert. Mit Version 5 wurde Native Effects einer umfassenden Überarbeitung unterzogen, wobei neue Funktionen und Verbesserungen für viele Effekte sowie eine neue moderne Benutzeroberfläche mit getrennten dunklen und hellen Themen hinzugefügt wurden. Alle Dynamikeffekte verfügen jetzt über Sidechain-Eingänge, und bei Plug-Ins mit Filteroption wird der Filter jetzt auch dem Sidechain-Eingang hinzugefügt, wodurch eine bessere Kontrolle über das Sidechain-Signal ermöglicht wird und das Hinzufügen eines separaten Filters im Voraus überflüssig wird. Mehrere Plug-Ins mit einem Drive-Parameter verfügen jetzt über eine State Space Modeled Drive-Stufe für eine natürliche analog klingende Sättigung. Das Pro-EQ-Plug-In bietet wichtige neue Funktionen, darunter einen linear-phasigen Low-Cut-Filter, eine 12-Oktaven-Spektrumanzeige sowie Eingangs- und Ausgangspegel mit einstellbarem Bereich und Peak-Hold. Mehrere andere Plug-Ins wurden in Bezug auf Klangqualität oder bessere Handhabung erheblich verbessert.

Producer können von den erweiterten Mixer Scenes in Studio One 5 profitieren. Die Anwender können nun jederzeit Snapshots des gesamten Mischpults aufnehmen und solche Snapshots auf verschiedene Arten abrufen, mit einer Reihe von Abrufoptionen. Zusätzlich gibt es erweiterte Recall-Funktionen. Zu den Verbesserungen des Studio-One-Mischpults in Version 5 gehört auch ein dedizierter Abhör-Bus, der es den Benutzern ermöglicht, Solo-Signale über einen separaten Ausgangskanal zu überwachen oder ihren Raum mit fortschrittlichen Kalibrierungs-Plug-Ins abzustimmen, während ihr Hauptmix unbeeinflusst bleibt.

Studio One enthält darüber hinaus nun viele weitere neue Funktionen, wie etwa Clip Gain Envelopes (Hüllkurven), die eine zusätzliche Ebene der Verstärkungsregelung bieten, die direkt auf einen Audioclip angewendet wird — perfekt, um zu laute oder zu leise Audioabschnitte ohne Einsatz eines Dynamikprozessors zu reparieren. Über Aux-Eingänge können nun externe Audioquellen direkt in das Mischpult eingespeist werden, ohne dass eine zugehörige Spur erforderlich ist, so dass externe Instrumente wie virtuelle Instrumente in Studio One verwendet werden können. (Besitzer von Quantum-4848-Schnittstellen (Infos) beachten: Dies ist auch für die Rückgabe von Outboard-Prozessoren geeignet.) Version 5 bietet außerdem Unterstützung für Key Switch Articulations, Chasing External Timecode (MTC), MPE- und MIDI Poly-Pressure-Unterstützung, Aufnahme im 64-Bit-Fließkomma-WAV-Format und plattformübergreifende Unterstützung für Hardware-beschleunigte Grafiken.

Mit Version 5 verfügt Studio One Artist jetzt über integrierte Unterstützung für VST- und AU-Plug-Ins, ReWire und Studio One Remote Control-Software für iPad- und Android-Tablets. Diese Funktionen waren bisher für Studio One Artist nur als separate Add-ons verfügbar.

Preise, Verfügbarkeit

Studio One 5 Artist ist ab sofort zu einem Straßenpreis von rund 100 US-Dollar erhältlich. Updates von Version 4 kosten rund 50 US-Dollar. Weitere Upgrade- und Crossgrade-Optionen gibt es bei PreSonus-Händlern.

Studio One 5 Professional ist ab sofort zu einem voraussichtlichen Straßenpreis von rund 400 US-Dollar erhältlich. Updates von Studio One 4 Professional kosten rund 150 US-Dollar.

Studio One 5 Professional ist auch als Teil von PreSonus Sphere erhältlich, einem Abo-Service des Herstellers. Zusätzlich zu Studio One Professional werden dazu die Notations-Software Notion, alle Studio One- und Notion-Add-Ons, die vollständige Sammlung der von PreSonus entwickelten Plug-Ins, über 100 Sample- und Loop-Bibliotheken, Cloud-Storage, Tools für die Zusammenarbeit gebundlet. Die PreSonus Sphere-Mitgliedschaft ist entweder monatlich (14,95 US-Dollar) oder jährlich (164,95 US-Dollar) erhältlich. E