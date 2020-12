Kompatibel: Matrox Extio 3 IP KVMs und Ross XPression Studio

Matrox Extio 3 IP-KVM-Extender sind jetzt mit der kompletten Palette der Ross XPression Studio-Echtzeit-Grafiklösungen kompatibel.

Matrox Extio 3 IP KVM-Extender ermöglichen es Broadcastern, XPression Studio CG- und Grafiksysteme in einem Geräteraum zu zentralisieren, während die Mitarbeiter an einer entfernten 4K- oder Multi-Display-Station für eine Grafikproduktion arbeiten können.

»Matrox Extio 3 KVMs mit XPression-Grafiksystemen ermöglichen es Broadcastern, Remote-Workflows und die Effizienz der Operatoren zu optimieren«, urteilt Patrick Twomey, Director of XPression Product Marketing bei Ross Video. »Der Einbau von XPression-Systemen in einem dedizierten Geräteraum verbessert die Ergonomie des Arbeitsplatzes, während Designer und Redakteure weiterhin von leistungsstarken, produktivitätssteigernden Arbeitsplätzen profitieren, die High-Impact-Produktionen ermöglichen.«

Grafik-Workflows über IP

XPression Studio wurde von Grund auf als 3D-System entwickelt, unterstützt aber auch 2D-Workflows – einschließlich Clips – und fügt 3D-Animationen in Echtzeit nahtlos mit Medieninhalten aus den neuesten Designanwendungen zusammen. XPression ist in den Größen 1HE, 2HE und 4HE erhältlich und lässt sich nahtlos mit den Extio 3 IP KVM Extendern kombinieren. So können Anwender eine Verbindung zu den Systemen im Serverraum herstellen, diese steuern und remote visuell ansprechende Grafiken produzieren, die für Nachrichten, Sport, Unterhaltung, Branding, Informationskanäle, virtuelle Sets, Augmented Reality und mehr benötigt werden.

IP KVM-Erweiterung und Switching

Die Matrox Extio 3 IP-KVM-Extender liefern 4Kp60 4:4:4 mit sehr geringer Bitrate und ermöglichen Dual 4Kp30 4:4:4 oder Quad 1080p60 4:4:4 Video-Extension und Switching über ein Standard-Gigabit-Ethernet-Netzwerk. Die KVM-over-IP-Technologie ermöglicht den Benutzern den Zugriff, die gemeinsame Nutzung und die Verwaltung eines oder mehrerer zentraler Server und/oder Workstations. Diese können sich in einem anderen Raum, Gebäude, auf dem Campus oder auch in einer anderen Stadt befinden, und sie lassen sich von einem 4K-/Multi-Display-Arbeitsplatz aus steuern, was sehr effizient ist. Extio 3 bietet außerdem erweiterte Sicherheitsfunktionen, die eine sichere Übertragung aller Audio-, Video- und USB-Signale über das Netzwerk gewährleisten sollen.

»Broadcast-Umgebungen, die auf Ross XPression-Systemen aufbauen, können jetzt Matrox Extio 3 KVMs integrieren, um ihre Systeme über LAN oder privates WAN zu steuern«, sagt Francesco Scartozzi, VP of Sales and Business Development, Broadcast and Media Group bei Matrox Video. »Extio 3 bietet den Benutzern kompromisslosen, uneingeschränkten Zugang zu XPression-Systemen, Tastaturen und Touchscreens, so dass sie auch aus der Ferne effiziente und kreative Produktionen durchführen können.«