Evolve 50M: kompakte, portable Beschallungsanlage

Evolve 50M von Electro-Voice kombiniert Subwoofer, Säulenlautsprecher und 8-Kanal-Audiomischer in einem Gerät.

Eine komplette Beschallungsanlage, an die man bis zu acht Quellen anschließen kann und die einen Schalldruckpegel bis 127 dB bietet, das Ganze für unter 2.000 Euro: das ist die Evolve 50M von Electrovoice. Zudem ist die Anlage einfach zu transportieren, in drei Teilen, die zusammengenommen nur 26,25 kg wiegen. Aufgebaut misst Evolve 50 M eine Grundfläche von 34,5 x 47,1 cm und ist rund 2 m hoch. Per App kann man den integrierten Audiomischer bedienen.

Evolve 50M ergänzt Portfolio von Electro-Voice

Mit der Neuvorstellung des Evolve 50M erweitert Electro-Voice seine Evolve-Serie. Die neue Lösung besitzt mit QuickSmart Link eine neue digitale Audio- und Kontrolltechnologie, integriertes Mixing, DSP und Effekte — alles vereint in einem schlanken Format. Evolve 50M ist in schwarzer und weißer Ausführung erhältlich.

Das Breitband-Säulenarray ist mit insgesamt acht leichten 3,5-Zoll-Neodym-Treibern ausgestattet und bietet einen großen horizontalen Abstrahlwinkel von 120 Grad, der über proprietäre Waveguides ermöglicht wird; ein vertikaler Abstrahlwinkel von 40 Grad stellt sicher, dass der Klang sowohl beim sitzenden als auch beim stehenden Publikum ankommt.

Das Topteil-Gehäuse ist aus robusten Verbundstoff und verfügt über einen ergonomischen Aluminiumgriff. Der 12-Zoll-Subwoofer ist in einem 15-mm-Holzgehäuse im Laminar-Flow-Vent-Design verbaut, das für ein Plus an Stabilität und Akustikleistung sorgt. Topteil und Subwoofer sind über eine Verbindungsstange aus Aluminium mit interner Verkabelung, magnetischer Verriegelung und identischen Anschlüssen an beiden Enden verbunden.

Die Lautsprecher sind durch ein schwarzes, pulverbeschichtetes Stahlgitter geschützt; zum Lieferumfang zählt auch ein Transport-Case für Topteil und Verbindungsstange. Der integrierte, leistungsstarker Class-D-Verstärker liefert bis zu 1.000 W Ausgangsleistung.

Mit einem der umfangreichsten und benutzerfreundlichsten Feature-Sets aller aktuell erhältlichen Säulensysteme steht das »M« in der Bezeichnung des Evolve 50M für den integrierten und voll konfigurierbaren 8-Kanal-Digitalmixer in Vollausstattung, der in Zusammenarbeit mit dem Engineering-Team von Dynacord entwickelt wurde.

Das Anschlussfeld besitzt folgende Anschlussmöglichkeiten: 4 x XLR/Klinke-Combo-Mic/Line, 1 x XLR/Klinke-Combo-Stereo-Line, 1 x Cinch, 1 x 3,5 mm Stereo sowie 1 x hochohmiger Instrumenteneingang mit professionellen Vorverstärkern und Mixing-Funktionen. Hochauflösendes Bluetooth-Streaming mit niedriger Latenz sorgt für exzellente Resultate bei der Musikwiedergabe oder Begleitung. Unabhängige Kanal-Aux-Sends und ein Fußschaltereingang sind ebenfalls vorhanden; eine Reihe von Effekten (30 Presets, darunter Chorus, Delay, Flanger und Reverb, über zwei FX-Kanäle) bieten dem Musiker eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Soundoptimierung.

Alle diese Funktionen tragen dazu bei, die Zeit für das Ein- und Ausladen sowie für den Auf- und Abbau zu minimieren und zugleich das Bühnen-Wirrwarr zu reduzieren, da man auf zusätzliches Equipment wie Mischpult und Effektpedal verzichten kann.

Der neue QuickSmart Link von Electro-Voice erlaubt das einfache Verbinden von zwei Evolve-50M-Systemen für größere Bands oder bei Veranstaltungen, die mehr Eingänge erfordern. Einfach beide System mit einem Ethernet-Kabel verbinden und schon hat man eine Schnittstelle für unkomprimiertes Audio und Kontrolle. Im Anschluss koppelt man beide Systeme über die QuickSmart Mobile App mit einem Mobilgerät und man hat vollen Zugriff auf den Mix beider Systeme. Für Anwendungen, die weniger Eingänge, aber dennoch einen Mixer und einen Stereoausgang benötigen, kann Evolve 50M über den Mix-Out-XLR-Anschluss mit einem Evolve-50-System gekoppelt werden.

Das Bedienfeld des Evolve 50M ist mit dem leistungsstarken QuickSmart DSP von Electro-Voice ausgestattet, der wahlweise über den Dreh-Encoder mit LCD-Display oder über die QuickSmart Mobile App bedient werden kann. Dazu zählen Menü-Navigation, die Einstellung sämtlicher Audio-, Effekt- und Mix-Funktionen sowie Optionen für Signalrouting und die Eingangsstruktur. Ebenfalls an Bord sind vier Presets (Music, Live, Speech, Club), ein Dreiband-EQ (Low, Mid, High), ein grafischer 7-Band-EQ (im Mixing-Modus), fünf benutzerspezifische Presets (Einstellungen speichern und wieder aufrufen), Phantomspeisung, visuelle Überwachung des Limiter-Status, Eingangspegelregler und -anzeigen sowie ein Master-Lautstärkeregler zur Optimierung der Gain-Struktur.

Anzeige: Direktlink zum Evolve 50M im Online-Shop: