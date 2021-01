Intercom: Schlüssel zum virtuellen Live-Event

Wie wichtig Intercom bei Remote-Produktionen und virtuellen Live-Events ist, betont der US-Studiobetreiber Show Imaging, der Clearcom-Equipment nutzt.

Anfang Mai 2020 transformierte sich das kalifornische Unternehmen Show Imaging und wandelte seine Aktivitäten grundlegend: Bislang hatte das Unternehmen Live-Events ausgerichtet, nun setzte es auf virtuelle Events. Nun führt das Unternehmen Techniker, Kunden, Produzenten, Darsteller und Moderatoren von ganz unterschiedlichen Orten sozusagen gemeinsam an einer virtuellen Bühne zusammen. Beau Monaghan, Director of Technology von Show Imaging, weist darauf hin, wie wichtig Intercom bei Remote-Produktionen und virtuellen Live-Events ist, und sagt zur Umwandlung der Geschäftsaktivitäten von Show Imaging: »Das hat letztlich Clear-Com erst möglich gemacht.«

Bereits Ende März 2020 hatte Show Imaging seinen Umwandlungsplan gefasst, also schon bevor die Covid-19-Einschränkungen in den USA griffen. Sofort begann das Unternehmen mit dem Umbau eines Produktionsstudios, und innerhalb von nur sieben Tagen stand die grundlegende Funktionalität. Dann stellte das Unternehmen seinen Kunden die neue Funktionalität vor und pitchte innerhalb von zwei Monaten um Projekte, sofort danach begannen die ersten virtuelle Produktionen, und die Kapazitäten sind seither komplett ausgebucht.







»Bei der Produktion unserer früheren Live-Shows verursachte das Intercom kein Kopfzerbrechen. Natürlich war Intercom auch damals schon absolut entscheidend für die Shows, aber wir brachten eben einfach unsere Auswahl an analogen und digitalen Intercom-Geräten mit und bauten sie direkt vor Ort auf«, erklärt Monaghan. Intercom war kein großes Ding. »Bei virtuellen Veranstaltungen wird Intercom aber nahezu zum Epizentrum der Produktion, denn nur darüber können wir alle zusammenbringen, um einen virtuellen gemeinsamen Ort zu simulieren.«

Show Imaging konnte dafür sein bestehendes Clear-Com-Equipment (D-Vertrieb: MCI) nutzen, um den Übergang in den virtuellen Raum zu vollziehen. Die Eclipse HX Digital Matrix konnte mit den LQ IP Interfaces entfernte Standorte verbinden und ermöglichte es, dass ein Remote-Producer in einem Remote-Studio über FreeSpeak II Digital Wireless Intercom mit einem Zoom-Producer in einem anderen Studio, in einem anderen Staat, über HelixNet Digital Network Partyline sprechen konnte.

»Wir hatten ein ganzes Lager voller Ausrüstung für Live-Produktionen — und die Möglichkeit, das, was wir hatten, weiter nutzen zu können, um unser Business zu transformieren, das war absolut entscheidend«, sagt Monaghan. »Wir fügten ein paar weitere LQs hinzu und nachdem wir Eclipse HX getestet und festgestellt hatten, wie gut es alles ergänzte, was wir bereits hatten, entschieden wir uns, auch das zu kaufen.«

Eines der jüngsten Projekte mit einem in Atlanta ansässigen Pharma-Unternehmen demonstrierte die Leistungsfähigkeit einer integrierten Intercom-Lösung und nutzte die zahlreichen Clear-Com-Geräte von Show Imaging. Das Hauptstudio in Vista, Kalifornien, wurde mit dem Hauptsitz des Kunden in Georgia und weiteren entfernten Standorten in Texas, New Jersey und Kansas in Echtzeit verbunden. Durch den Einsatz einer Kombination von Agent-IC- und LQ-Geräten, die mit lokalen HelixNet- und FreeSpeak ll-Systemen verbunden waren und auf einen Eclipse-Frame im Hauptstudio in Vista zurückgeführt wurden, konnten alle Beteiligten nahtlos und effektiv miteinander kommunizieren.

In manchen Fällen müssen Kunden, die selbst noch keine Erfahrung mit Intercom-Systemen haben, während einer virtuellen Live-Veranstaltung sogar selbst die Regie übernehmen. In diesen Szenarien ist die Agent-IC Mobile Intercom App von Clear-Com (D-Vertrieb: MCI) eine leicht zu erlernende, kostengünstige und schnell zu implementierende Lösung, die bestehende Intercom-Systeme ergänzt.

»Durch die Bereitstellung einer einfachen und klaren Möglichkeit, rund um den Globus zu kommunizieren, waren wir sehr erfolgreich bei der Durchführung von Multi-City-Events mit Tausenden von Teilnehmern«, so Monaghan.

Zusätzlich zum Hauptstudio hat Show Imaging zehn kleinere »Studios« eingerichtet, von denen vier Clear-Com Encore Analog Partyline und sechs HelixNet verwenden. Diese »Studios« verfügen zwar nicht über Kameras, sondern ermöglichen es sozusagen als virtuelle Studios zu fungieren, quasi als Control Rooms, die eine Vielzahl von Shows aus Live- und aufgezeichnetem Material kombinieren und zusammenstellen können. Sobald die Live-Veranstaltungen wieder aufgenommen werden können, plant Show Imaging, diese Studios als Teil des gesamten Service-Angebots weiter zu betreiben.

Im eigenen Creative Studio kümmert sich Show Imaging darum, Events zu kuratieren und visuell aufzuwerten, eine eigene Software Development Division kümmert sich um maßgeschneiderter Software und Web-Gestaltung für Live- und virtuelle Events.