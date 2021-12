Clear-Com: Intercom bei Welt Fernsehen

MCI konzipierte und lieferte das digitale Intercom-System im Studio des Nachrichtensenders Welt.

Als Teil der neu erbauten Studios des Nachrichtensenders Welt (Meldung) installierte MCI das Intercom-System dieser modernen Infrastruktur.

Bereits vor drei Jahren hatte der Planungsprozess für das neue Studio begonnen. Um einer sich immer schneller verändernden Nachrichtenlage und neuer Möglichkeiten der Verbreitung gerecht zu werden, lag das Ziel darin, ein Studio zu bauen, das maximale Flexibilität gewährleistet. Mit der Ausweitung der aktuellen Berichterstattung des Nachrichtensenders Welt auf mindestens 14 Stunden Live-Strecke werktäglich versorgt der Sender seine Zuschauer fast rund um die Uhr mit aktuellen Nachrichten aus der ganzen Welt.

Um in jeder Nachrichtenlage schnell reagieren zu können, wurde das Studio entsprechend dieser besonderen Anforderung ausgestattet. Zentrales Element im realen Studio ist der von den Studio Hamburg Werkstätten gefertigte Moderationstisch, an dem die Moderatoren teilweise mehrere Stunden am Stück die Zuschauer mit den neuesten Nachrichten versorgen. Ein 30 m langes LED-Cyclorama, geliefert und gebaut von der Firma ETC, das als Studiohintergrund installiert wurde, sorgt für flexible inhaltliche und optische Veränderung der Studioanmutung.

Um reibungslose Kommunikation hinter dieser modernen Kulisse mit dem Anspruch an höchste Flexibilität zu gewährleisten, fiel die Entscheidung beim Intercom-System auf eine Lösung, die MCI in Zusammenarbeit mit Clear-Com realisierte.

Das Clear-Com System Typ Median ist mit 384 Ports bestückt. Diese sind ausschließlich digital, jeweils zur Hälfte als Dante- und als IP-Ports ausgeführt. 64 der IP-Ports werden über Clear-Com LQ-Devices per SIP Protokoll mit der Telefonanlage verbunden. Mit der innovativen HSR Software Dynam-EC werden n-1, IFBs, Konferenzen und die SIP Ports verwaltet und online in Echtzeit verschaltet. Über Dynam-EC werden auch die externen Leitungen über die SIP Ports angewählt und aufgebaut und dynamisch je nach Produktionsanforderung auf die Clear-Com Sprechstellen vom Typ Iris geschaltet.

Dadurch können bedarfsgerecht verschiedene Bereiche des insgesamt 175 Quadratmeter großen Nachrichtenstudios miteinander verbunden werden.