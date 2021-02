Ross präsentiert Ultrix Acuity

Ross stellt die Production Platform Ultrix Acuity vor. Sie basiert auf dem Acuity-Mischpult und der Routingplattform Ultrix.

Die Ultrix Acuity-Plattform vereint die Funktionen von Ultrix und Acuity zu einer neuen, zukunftssicheren Lösung, die wirklich mehr ist als die Summe ihrer Teile, so Ross Video. Ultrix Acuity bietet Routing, Audiomischung, Multiviewer, Frame-Synchronisation und Audio-Embedder/De-Embedder – alles Lösungen, die traditionell mehrere Geräte-Racks füllten – und komprimiert sie auf ein einziges 5HE-Gehäuse. Ultrix Acuity ist daher ideal für Umgebungen, in denen es auf die Größe ankommt, wie z. B. in Ü-Wagen. Fügt man zwei HE für die redundante Stromversorgung hinzu, ist das Ergebnis ein komplettes System in 7 HE, das Pakete, die mehrere Racks, komplexe Verkabelung und Steuersystemintegrationen erfordern, übertreffen kann.

Wie Ultrix basiert auch Ultrix Acuity auf der Software Defined Production-Philosophie, die sicherstellt, dass Zukunftssicherheit nie ein Thema ist. Die Software Defined Production Engine – SDPE – von Ross macht kostspielige Upgrades überflüssig, da sie eine Basis-Hardware bereitstellt, die über vergleichsweise kostengünstige Softwarelizenzen erweitert werden kann. Das SDPE-Backbone von Ultrix Acuity reduziert daher die Unsicherheiten bei der Erfüllung zukünftiger kreativer oder technischer Anforderungen.

Die flexible Architektur von Ultrix Acuity bedeutet, dass Anforderungen an Formate und Connectivity keine Rolle mehr spielen. Die Umstellung von HD auf UHD gelingt mit einer einfachen Softwarelizenz. SDI- und IP-Quellen lassen sich im selben Frame mischen. Zudem lässt sich das System auch in größere, verteilte Routing-Struktur einbinden. Kurzum: Wenn sich Bedürfnisse und Anforderungen ändern, kann die konkurrenzlose Flexibilität von Ultrix Acuity problemlos Schritt halten.

Ultrix Acuity bietet außerdem eine gute Investitionsrentabilität – Kosten für Strom, Kühlung, Wartung und Support sind deutlich geringer. Darüber hinaus kann Ultrix Acuity zu einem Knotenpunkt einer größeren verteilten Routing-Umgebung werden, was die zusätzlichen Kosten für das Hinzufügen von I/Os und weiteren Produktionsmischern reduziert.

Nigel Spratling, VP of Production Switchers, urteilt »Unsere Kunden haben sich darauf konzentriert, die Effizienz zu steigern, die Kosten zu senken und neue Signaltransport- und -verwaltungsschemata einzuführen. Indem wir eine ganze Reihe von notwendigen Produktionslösungen zusammenführen, geben wir eine Antwort auf diese Bedürfnisse und liefern eine überzeugende neue Plattform, die für 2021 und darüber hinaus funktioniert.«