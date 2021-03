Studiobau ganz einfach – mit Boxy

Studios ganz einfach bauen, bei Bedarf verändern und sogar damit umziehen: das verspricht der Hersteller mit dem Boxy-System.

Der Bau eines Ton- oder TV-Studios ist immer komplex. Raumakustik, Schallisolierung und nicht zuletzt das Ambiente des neuen Broadcast-Studios wollen wohl durchdacht werden. Für den Bauherrn und Sender stellen sich wichtige Fragen: Wird der Klang wirklich so, wie er geplant wurde? Wer garantiert mir die gewünschten akustischen Eigenschaften? Was passiert, wenn später die Raumakustik verändert werden soll? Und was geschieht, wenn der ganze Sender später einmal aus der angemieteten Industrieetage ausziehen muss?

Der Hersteller Boxy verfolgt mit seinen Studios einen neuen, flexiblen Ansatz und verspricht: Ein Boxy Studio kann demnach jederzeit verändert, umgebaut, bewegt und wiederverwendet werden. Das System setze dort an, wo Schallkabine und Trockenbau seit Jahren an ihre Grenzen stoßen, so der Hersteller. Schallkabinen etwa sind oft nicht besonders komfortabel, und es gibt auch oft Schwachstellen in Bezug auf Komfort, Hygiene, Raumakustik, Baugröße, Schallisolierung und Ästhetik. Der traditionelle Trockenbau wiederum wird oft teuer, wenn es um Bauzeiten und Planungssicherheit, aber auch um nachträgliche bauliche Änderungen geht.

Im Unterschied zu anderen Systemen garantiere Boxy Schallisolierungswerte und eine Nachhallzeit unabhängig vom Volumen des geschaffenen Ambientes, und das bereits vor Baubeginn.

Die Garantie eines flexiblen, im Detail zertifizierten Konstruktionssystems bietet neue Perspektiven, Lösungen und Antworten. Großzügiger Einsatz von Glasflächen, leistungsstarke, aber geräuscharme Belüftungssysteme, Schallschutztüren und –fenster der Premiumklasse, komfortable sowie universal inspektionierbare Kabelwege sind wesentliche Elemente dieser zukunftsweisenden Lösung.







Kunden und Einsatzbereiche

Es sind handfeste Vorteile gegenüber traditionellen Methoden der Schallisolierung, die das System Boxy im Markt so erfolgreich gemacht haben, betont der Hersteller. Kunden wie Deutsche Welle, ORF, RTV Slovenja, RDS Mailand und Rom setzen es schon ein.

So urteilt Pius Strobl, Gesamtprojektleiter des neuen ORF-Mediencampus über die Installation des Boxy-Systems: »Wir haben uns entschieden, die alten Pfade praktisch zu verlassen. Im Zuge dessen haben wir eine neue Studiolandschaft entwickelt, die modernste Produktionsstandards garantiert und gleichzeitig wirtschaftlich günstiger ist.«

Interessant dürfte Boxy auch für Außenübertragungen sein: Mit Boxy könnte man über eine flexible, mobile Regie verfügen, die in puncto Ausstattung und Innenakustik einem fest installierten Regieraum in nichts nachsteht. Mit kurzen Montagezeiten und den garantierten und zertifizierten Leistungsmerkmalen für Schalldämmung und Raumakustik ebnet das System Boxy den Weg zum mobilen Regieraum auf hohem Niveau.

Design und Raum

Viel Glas in einem hochwertigen Akustikraum, wie es speziell im Broadcastbereich wichtig ist, ist eine Notwendigkeit, wenn es um Wohlbefinden, Raumgefühl, und visuelle Kommunikation bei natürlichem Tageslicht geht. Die Forschung und Entwicklung von Boxy hat auch für Akustikräume mit viel Glasanteilen eine erstklassige Raumakustik sichergestellt. Der Einsatz großzügiger Glasflächen hat wesentlich dazu beigetragen, Boxy Akustikräume zu einem attraktiven Einrichtungselement zu machen.

Das System Boxy optimiert den Akustikbau deutlich. Für Größen bis zu 20 m2 ist für einen schlüsselfertigen Raum eine Montagezeit von drei bis vier Tagen erforderlich. Im Falle von größeren und/oder komplexeren Objekten wächst der Vorteil gegenüber herkömmlichen Bauweisen exponentiell, betont der Hersteller.

Es ist auch möglich, die Konzepte externer Akustikplaner mit dem modularen Konstruktionssystem von Boxy umzusetzen.

Preis

Ein komplette schlüsselfertige 12 m2 Einheit – z.B. als Aufnahme- oder Regieraum inklusive Schallschutztür, Elektro- / Akustikinnenausbau und Montage – ist ab rund 35.000 Euro realisierbar. Große Volumen mit einer Kapazität von rund 100 Personen basieren auf einer individuellen Kalkulationsgrundlage, müssen doch Faktoren wie etwa Luftdurchsatz und gesonderte Sicherheitsbestimmungen berücksichtigt werden. Gerade bei großen Baugrößen ist jedoch das System Boxy gegenüber traditionellen Bauformen auch preislich im Vorteil, so der Hersteller.

Belüftungssystem mit keimtötenden UV-C Modulen

Boxy setzt in den Lüftungssystemen mehrfach zertifizierte UV-C Module ein. Klimaanlagen und Lüftungsgeräte bieten den perfekten Mikrokosmos für die Verbreitung von mikrobiellen Organismen, Krankheitserregern, Sporen und Schimmelpilzen. Hier können UV-C Strahlen helfen, weil sie einen hohen Grad an Desinfektion bieten. UV-Licht wurde als wirksame Lösung gegen eine Vielzahl von Viren getestet. Das gilt auch für das Coronavirus. Boxy setzt deshalb in den Lüftungssystemen mehrfach zertifizierte UV-C Module ein (UL, ISO etc.). Der Einsatz von UV-C Licht in den akustischen Räumen von Boxy ist eine wichtige Maßnahme mit nachhaltiger Wirkung für ein gesundes und sorgenfreies Arbeitsumfeld, betont der Hersteller.

