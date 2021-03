Sigma stellt Vollformatkamera fp L vor

Sigma fp L ist mit einem Vollformatsensor mit 61 Megapixel ausgerüstet und erweitert die Sigma fp-Familie. Von SmallRig gibt es einen passenden Cage und Atomos ermöglicht in der Kombination mit dem Ninja V5 über HDMI auch ProRes Raw-Aufzeichnung.

Die Sigma fp L verfügt über ein robustes und leichtes Aluminium-Druckguss-Gehäuse und wiegt nur 375 g. Sie verwendet den L-Mount, einen für spiegellose Kameras optimierten Objektivanschluss.

Sigma CEO Kazuto Yamaki betont, dass die neue Kamera dank ihres s 61-Megapixel-Bildsensors ein herausragendes Auflösungsvermögen biete, gleichzeitig aber den Sigma fp Entwicklungskonzepten treu bleibe, etwa als kleine und leichte Vollformatkamera im Taschenformat, die einen nahtlosen Still/Cine-Wechsel erlaube. Mit einem exzellenten Crop-Zoom, der die viele Megapixel optimal ausnutze, biete die Kamera zudem viel kreativen Spielraum.

Bei den Fotofunktionen hebt Sigma den Hybrid-Autofokus (AF) hervor, der Kontrast- und Phasendetektion kombiniert, sowie eine USB-Ladestation, während die Kamera eingeschaltet ist. Ein neuer optionaler externer elektronischer Sucher EVF-11 wird mit der Einführung der Kamera ebenfalls erhältlich sein.







61 Megapixel

Die Sigma fp L verfügt über einen Tiefpassfilter, der einen hohen Beitrag zur optischen Leistung leistet, so der Hersteller. Der eingebaute Bayer-Sensor bietet mehr als 61 effektive Megapixel, mehr als jede andere Sigma Kamera vor ihr. Die hohe Pixelzahl und Sigmas Erfahrung bei der Entwicklung von Kameras mit Foveon-Sensor sind bekannt für ein hohes Auflösungsvermögen und nuancierte Farbverläufe, die auf der besonderen Beschaffenheit des X3-Sensors basieren, so Sigma. Darüber hinaus war das Erbe des Foveon-Sensors für seine prinzipiell farbartefaktfreie Bildqualität auch der Grund für die Entscheidung, die fp L mit einem Tiefpassfilter auszustatten, um Moiré auf ein Minimum zu reduzieren, ergänzt der Hersteller.

Crop-Zoom

Eine hohe Pixelzahl bedeutet, dass die Bilder extremes Zoomen oder Beschneiden gut bewältigen können. Deshalb hat Sigma die fp L mit einer Crop-Zoom-Funktion ausgestattet, die sowohl im Still- als auch im Cine-Modus funktioniert. Dank der hohen Anzahl an Megapixeln (ca. 61 effektiv) kann die fp L auch bei maximalem 5fach-Zoom in Full-HD-Qualität aufzeichnen; da dies durch einfaches Croppen ohne digitale Nachbearbeitung erreicht wird, leidet die Bildqualität nicht. Für eine intuitivere Bedienung ist es mit dem LCD-Touchscreen möglich zu zoomen.

Hybrid-Autofokus

Zusätzlich zum Kontrast-AF verfügt die Sigma fp L über einen schnellen Bildebenen-Phasendetektions-AF. Dieser hybride Autofokus ermöglicht es dem Benutzer, hochpräzise und schnell ein sich bewegendes Motiv zu verfolgen, egal ob im Foto- oder Videomodus.







Unbegrenzte Stromzufuhr

Die Sigma fp L unterstützt das USB-Laden, während die Kamera eingeschaltet ist. So ist es möglich, ohne Unterbrechung zu fotografieren, während die Kamera mit einem mobilen Akku aufgeladen wird. Auch als Webcam lässt sich die Kamera nutzen, dazu schließt man die fp L einfach per USB an einen PC an und sie arbeitet als Audio- und Video-Eingabegerät, während sie vom PC mit Strom versorgt wird. Das bedeutet, dass es möglich ist, die fp L über viele Stunden hinweg zu verwenden, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass der Akku leer wird.

Zubehör, Erweiterungen

Der Sigma Electronic Viewfinder EVF-11 ist ein externer EVF, der exklusiv für die Verwendung mit der Sigma fp-Serie entwickelt wurde. Er bietet ein 0,5 Zoll großes OLED-Panel mit ca. 3,68 Mio. Punkten. Eine Besonderheit ist der Kippmechanismus des EVF-11. Zusammen mit dem bereits erhältlichen Sigma LCD Viewfinder LVF-11 bietet der Hersteller für die Sigma fp-Serie nun zwei externe Sucheroptionen als spezielles Zubehör an.

Weiter hat Sigma gemeinsam mit SmallRig einen Cage für die fp-Kameras entwickelt. Der Cage »SmallRig Cage for Sigma fp series 3211« wird demnach exklusiv von SmallRig für die Sigma fp series Kameras hergestellt. Damit lässt sich die Kamera besser aus der Hand bedienen, zudem gibt es dadurch auch die Möglichkeit, an den Befestigungspunkten Videozubehör anzubringen. Der Cage wird über zwei 1/4″-20 Schrauben an mehreren Stellen an der Kamera befestigt. Außerdem ist dieser Cage mit exklusivem Zubehör von Sigma kompatibel und hält den Zugang zur Batterieabdeckung frei für eine schnelle Installation. Darüber hinaus soll das »SmallRig Cage for Sigma EVF-11 3226« Schutz bieten und die Erweiterbarkeit erhalten, wenn es am eigentlichen Cage angebracht wird. Ein Bundle der Cages ist ebenfalls erhältlich.

Atomos kündigt an, dass die neue Sigma fp L in Kombination mit dem Ninja V 5″ HDR-Monitor-Recorder in der Lage sein wird, Apple ProRes Raw über HDMI aufzuzeichnen. Der Ninja V zeichnet bis zu 4Kp30 12-Bit ProRes Raw Video vom 61-Megapixel-Bildsensor mit einem verfügbaren Dynamikumfang von 13 Blenden auf.

Die Sigma fp L soll ab April für 2299 Euro angeboten werden, der EVF-11 für 649 Euro in den Handel. Ein Bundle aus Kamera und Sucher soll 2.799 Euro kosten.