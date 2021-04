Cartoni: UV-C-Boxer für schnelle Equipment-Desinfektion

Equipment-Desinfektion innerhalb von drei Minuten mit UV-C-Boxer von Cartoni — jetzt auch in Europa zertifiziert.

Der UV-C-Boxer von Cartoni desinfiziert mit UV-C-Lampen alles, was in seine verspiegelte Nutzungskammer gelegt wird. Die Kammer misst 93 x 55 x 62 cm.

Eine unabhängige Studie der Universität von Siena bescheinigt nun: Kameras und anderes Equipment können innerhalb von nur drei Minuten von Mikroorganismen desinfiziert werden — auch von Covid-19-Erregern. Das hatte auch das in Texas ansässige Microchem Laboratory schon zertifiziert (Meldung), nun gibt es also auch eine Zertifizierung in Europa.

An der Uni in Siena getestet und zertifiziert

Die Universität von Siena ist laut Cartoni die am besten bewertete Phase-IV-Prüfeinrichtung Italiens und hat die Wirksamkeit des UV-C-Boxer zertifiziert: Innerhalb von nur drei Minuten tötet das Gerät Mikroorganismen, einschließlich der Covid-19-Erreger ab.

Die Testergebnisse machen den Desinfektions-schrank UV-C-Boxer zum ersten Gerät, das speziell für die Film- und Broadcast-Industrie entwickelt wurde und nachweislich desinfiziert. Der UV-C-Boxer ermöglicht es damit Produktionen und Verleihern, gleichzeitig mehrere Objekte auf einmal zu desinfizieren.

»Wir sind begeistert, dass wir eine zertifizierte Lösung zur Desinfektion von Requisiten, Ausrüstung und Geräten anbieten können — zumal die ganze Welt und auch unsere Branche darauf bedacht sind, wieder regulär arbeiten zu können — und das auf eine sichere Weise«, sagt Elisabetta Cartoni, die Geschäftsführerin von Cartoni Professional Camera Supports.

Firmenvideo: Demonstration des UVC-Boxer mit einem UVC-Dosimeter.

Testverfahren

Die Tests wurden unter der Leitung von Dr. Gabriele Messina, PhD, durchgeführt, dem Leiter des Labors für medizinische Biotechnologien der Universität Siena. Die Universität testete die Wirksamkeit des UV-C-Boxers in den folgenden Bereichen:

Wirksamkeit der Desinfektion in Abhängigkeit von der Entfernung zu den zehn medizinischen UV-C-Lampen des UV-C-Boxers

Wirksamkeit der Desinfektion in 30- und 60-Sekunden-Schritten

Wirksamkeit der Desinfektion bei unregelmäßig geformten Produktionsgeräten, wie etwa digitalen Kinokameras

Alle Test wurden mehrmals wiederholt, um sicherzustellen, dass der Boxer eine konstante Leistung erbringt. In jedem der Tests wurde festgestellt, dass der UV-C Boxer 99,99 % der Mikroorganismen neutralisiert. Es wurde auch bestätigt, dass der Boxer dank seines überlegenen Designs mit zehn UV-Lampen in medizinischer Qualität und einem Innenraum aus poliertem Aluminium Mikroorganismen, einschließlich Covid-19, unabhängig von der Form des Geräts wirksam neutralisiert.

In Tests mit einer digitalen Kinokamera wurde festgestellt, dass der Boxer eine Desinfektionsrate von 99,99 % aufweist — einschließlich einer 99,99995 %igen Desinfektionsrate des Griffs, der den UV-Lampen am nächsten ist, und einer 99,998 %igen Wirksamkeit am Okular. Die Testergebnisse machen den UV-C-Boxer zum ersten Gerät, das im Labor getestet und zertifiziert wurde

Funktionsweise des UV-C-Boxer

Der neu gestaltete Cartoni UV-C-Boxer verfügt über eine großen Schublade für die sichere Beladung und Desinfizierung mehrerer Ausrüstungsteil, die dann innerhalb eines 3-Minuten-Zyklus gleichzeitig desinfiziert werden können. Wie jedes UV-Licht, kann auch die Einwirkung von UV-C-Strahlen auf Menschen gefährlich sein. Daher hat Cartoni den Boxer mit einem Sicherheitsverriegelungssystem ausgestattet, um eine versehentliche UV-C-Bestrahlung der bedienenden Personen zu vermeiden. Wenn die Tür zur Boxer-Kammer nicht sicher verschlossen ist, werden die UV-C-Leuchten nicht aktiviert.

Der UV-C-Boxer ist bei richtiger Anwendung sicher, effektiv und schnell. Er kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden und ist ideal für den Transport zum Einsatzort. Ausgestattet mit Rädern inklusive formschlüssiger Arretierung, kann er leicht auf ebenen Flächen oder in Studios bewegt werden.

Der Cartoni UV-C-BOXER ist das einzige UV-C-Gerät in medizinischer Qualität, das für Film- und Videoausrüstung entwickelt wurde. Die UV-C-Lampen in medizinischer Qualität sind auf die zehnfache Bestrahlungsleistung getestet, die für die Desinfektion der Oberfläche von Objekten im Gerät erforderlich ist. Die reflektierenden Wände sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Strahlung auf der gesamten Oberfläche des zu desinfizierenden Objekts.

Die Leistung des reflektierten Strahls beträgt 40 % des ursprünglichen Strahls und übertrifft die benötigte keimtötende Wirkung um das Fünffache. Jede Lampe hat eine Lebensdauer von 6.000 Stunden und gibt kein Ozon ab.

Die typische Zeitdauer für die Desinfektion und Desinfizierung einer Ausrüstung, einschließlich einer Kamera, zwei Objektiven, zwei Batterien, Mikrofon und anderen montierten Bauteilen, beträgt nur drei Minuten. Für eine effektive Desinfektion müssen die Objekte in der Boxer-Kammer gut und mit einem gewissen Abstand angeordnet sein, um eine Überlappung zu vermeiden.

Specs

Außenabmessungen: 100 x 66 x 95 cm

Gewicht: 52 kg

Bestrahlungskammer: 93 x 55 x 62 cm

Bestückung: 10 x 4-V-UV-C-Lampen gleichmäßig verteilt auf sechs polierten Aluminium-Spiegelbeschichtungen für optimale Reflexion in alle Richtungen.

Stromversorgung: 110/220 Volt, Batterie oder Powerbank.

Betriebsspannung: 24 Volt.

Bestrahlung: 360° UV-C-Wellenlänge, die alle Oberflächen, einschließlich des Gestellbodens abdeckt. Bei richtiger Beladung bestehen die einzigen abgeschatteten Zonen in den Edelstahlstangen des Gitterrosts (Durchmesser: 3 mm).

Zyklus: 3 Minuten mit Zeitschaltuhr.