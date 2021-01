Cartoni: Zertifizierte Equipment-Desinfektion

Die Desinfektion von Equipment und Requisiten per UV-C wurde in einem unabhängigen Labortest zertifiziert.

Cartoni bietet mit dem UV-C Boxer ein Gerät an, das die schnelle und sichere Desinfektion von Film-Equipment und Requisiten direkt am Set oder im Studio ermöglicht — ganz ohne Flüssigkeiten und Chemikalien. Nun hat ein amerikanisches Labor die Wirksamkeit in einem unabhängigen Test bestätigt und zertifiziert: Der Cartoni UV-C Boxer tötet Mikroorganismen, einschließlich Covid-19-Erregern, innerhalb von nur drei Minuten ab. Das Box-Design und die große Kammer ermöglichen es Produktionen und Verleihfirmen, mehrere Objekte gleichzeitig zu desinfizieren.

Das in Texas ansässige Microchem Laboratory ist auf FDA-konforme Tests spezialisiert und hat zertifiziert, dass der mit zehn UV-C-Lampen mit einer Wellenlänge im Bereich von 100 bis 280 nm bestückte UV-C Boxer medizinischen Standard erreicht. Die Mikroorganismen werden laut Microchem Laboratory innerhalb von drei Minuten zu 99,985 % neutralisiert.

Getestet wurde UV-C Boxer mit 64 Platten, die mit antibiotika-resistenten Bakterien und anderen Mikroorganismen bestückt waren, einschließlich Corona-Viren, die Covid-19 verursachen. Dabei wurden auch verschiedene Trägermaterialien wie Glas, Verbundwerkstoff und Metall verwendet, um Film-Equipment zu simulieren. Zusätzlich wurde jeder Mikroorganismus an fünf verschiedenen Positionen in der Kammer des UV-C Boxer getestet, um sicherzustellen, dass das Equipment unabhängig von der Positionierung effektiv neutralisiert wird.

»Wir sind begeistert, dass wir eine zertifizierte Lösung zur Desinfektion von Requisiten, Ausrüstung und Geräten anbieten können, während die Welt und unsere Branche darauf bedacht sind, die Arbeit wieder aufzunehmen — und zwar sicher«, sagt Elisabetta Cartoni, Geschäftsführerin von Cartoni Professional Camera Supports. Sie fügt hinzu: »Obwohl der Boxer für die Produktionsbranche entwickelt wurde, können wir uns vorstellen, dass er auch in anderen Branchen Anwendung finden könnte.«

Im Vergleich zur ersten Vorstellung des Boxer (Meldung) wurde das Gerät mittlerweile schon weiterentwickelt und in einigen Aspekten neu gestaltet. Der Cartoni UV-C Boxer verfügt über einen großen, verschiebbaren, kastenförmigen Behälter für die sichere Beladung und Desinfizierung mehrerer Ausrüstungsteile zur gleichen Zeit. Wie jedes UV-Licht kann auch die Einwirkung von UV-C-Strahlen für den Menschen gefährlich sein, daher hat Cartoni den Boxer mit einem Sicherheitsverriegelungssystem ausgestattet, um eine versehentliche UV-C-Bestrahlung des Bedieners zu vermeiden. Wenn die Tür zur Boxer-Kammer nicht sicher verschlossen ist, kann man die UV-C-Lampen nicht aktivieren.

Der UV-C Boxer ist bei richtiger Anwendung sicher, effektiv und schnell. Er kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden und ist ideal für den Transport zum Einsatzort. Ausgestattet mit Rädern mit formschlüssiger Arretierung, kann er leicht auf ebenen Flächen oder in Studios bewegt werden.

Die UV-C-Lampen in medizinischer Qualität sind so getestet, dass sie die zehnfache Bestrahlungsleistung liefern, die für die Desinfektion der Oberfläche von Objekten im Gerät erforderlich ist, und die reflektierenden Wände sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Strahlung auf der gesamten Oberfläche des zu desinfizierenden Objekts.

Die Leistung des reflektierten Strahls beträgt 40 % des ursprünglichen, direkten Strahls und übertrifft ebenfalls noch die benötigte keimtötende Wirkung um das Fünffache. Jede Lampe hat eine Lebensdauer von 6.000 Stunden, und das Gerät gibt kein Ozon ab.

Die typische Zeitdauer für die Desinfektion und Desinfizierung einer Drehausrüstung, einschließlich einer Kamera, zwei Objektiven, zwei Batterien, Mikrofon und weiteren Kleinteilen beträgt nur drei Minuten, erklärt Cartoni.