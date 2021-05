Nvidia präsentiert neue Serie von GeForce-RTX-Laptops

Die meisten neuen Systeme basieren auf den neuen GeForce-RTX-3050-Ti- und 3050-Laptop-GPUs – und eignen sich auch fürs Editing.

Die neuen RTX-Laptops bieten außergewöhnliche Leistung in einem dünnen, schlanken Design und sind doppelt so schnell wie die Systeme der vorherigen Generation. Sie liefern flüssiges Gameplay mit 60 Bildern pro Sekunde bei 1080p in beliebten Spielen. Was die Laptops für Gamer interessant macht, ist auch für Video-Editoren attraktiv.

»Die neueste Generation von Laptops bietet die perfekte Gelegenheit zum Upgrade, insbesondere für Gamer und Künstler mit älteren Laptops, die die Magie von RTX erleben wollen«, sagt Mark Aevermann, Director of Product Management für Laptops bei Nvidia. »Es gibt jetzt fünfmal mehr Gaming-Laptops der RTX-30-Serie, die im Vergleich zu den RTX-Systemen der vorherigen Generation dünner als 18 mm sind und bahnbrechende Leistung mit sehr schlanken und tragbaren Designs bieten.«

Nvidia DLSS – Der Game Changer für Laptops

In der Regel rüsten Laptop-Besitzer nach etwa vier Jahren Gebrauch auf. Mit den neuesten Laptop-GPUs der GeForce-RTX-3050-Reihe können sie enorme Leistungssteigerungen verzeichnen. Mit Nvidia DLSS sind GeForce-RTX-3050-Ti-Laptops außerdem bis zu 2x schneller als Systeme der vorherigen Generation.

Nur GeForce-RTX-Grafikprozessoren verfügen über spezielle Tensor Cores, die DLSS antreiben, das mittlerweile in mehr als 40 AAA-Titeln und Indie-Game-Hits verfügbar ist. Darüber hinaus können Kreativschaffende die DLSS-Beschleunigung in Anwendungen wie D5 Render, SheenCity Mars und Nvidia Omniverse erleben. Diese ermöglichen es Künstlern, ihre Entwürfe in Echtzeit zu visualisieren, anstatt darauf zu warten, dass Raytracing-Szenen fertig gerendert werden.

Neue KI-Effekte für Videokonferenzen und Livestreaming in Nvidia Broadcast

Alle Laptops der RTX-30-Serie enthalten Unterstützung für Nvidia Broadcast, eine App, die Laptops in ein Heimstudio verwandelt. Diese wurde nun mit neuen KI-Effekten – Entfernung von Raumechos und Entfernung von Videorauschen – verbessert und die Audio-Rauschentfernung aktualisiert, um unter anderem störende Geräusche von Haustieren zu eliminieren. Diese Effekte können nun zusammen mit dem zuvor veröffentlichten virtuellen Hintergrund und dem automatischen Rahmen kombiniert werden, um mehr Kontrolle und Qualität über Audio und Video zu ermöglichen.

Neue Nvidia-Studio-Laptops

RTX-basierte Studio Laptops wurden für Kreativschaffende entwickelt, um deren Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit zu erfüllen. Die neu vorgestellten Nvidia-Studio-Laptops mit RTX-30-Series- GPUs rendern in kreativen und professionellen Apps jetzt bis zu 2x schneller als die Vorgängergeneration. Video-Editoren können mit 8K-Raw-Material arbeiten, KI zur Vereinfachung von Workflows nutzen und die Kodierzeiten um bis zu 75 Prozent reduzieren. Darüber hinaus können Künstler die Vorteile von bis zu 16 GB Grafikspeicher nutzen, um mit großen Assets oder mehreren Apps gleichzeitig zu arbeiten. Dies steigert die Produktivität und Effizienz.

Verfügbarkeit

Neue Laptops der GeForce-RTX 30-Serie, darunter GeForce RTX 3080, 3070 und 3060, sind ab heute bei den weltweit führenden Herstellern erhältlich, darunter Acer, Alienware, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo, MSI und Razer. RTX-3050-Ti und 3050-basierte Laptops werden diesen Sommer erhältlich sein.

Die Laptops der GeForce-RTX-30-Serie werden auch bei lokalen OEMs erhältlich sein, darunter Captiva, Mifcom, One.de und Schenker. Preise, Konfigurationen und Verfügbarkeit variieren je nach Region und Partner.