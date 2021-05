Review- und Approval-Tool »RevApp«

MoovIT hat mit RevApp eine Review- und Approval-Software entwickelt, die sich als Standalone-Tool betreiben lässt, im Zusammenspiel mit Helmut4 aber besonders viele Vorteile bietet.

Das Review- / Approval-Tool »RevApp« funktioniert so, dass alle hochgeladenen Review Clips innerhalb eines Dashboards zu sehen sind. Für den Upload verlangt RevApp MP4-Files, und wer ein Video hochlädt, gilt als Besitzer. Im Dashboard sind alle Clips zu sehen und lassen sich abspielen, der jeweilige Bearbeitungsstatus ist ebenfalls auf einen Blick zu sehen. Schon während des Uploads lassen sich zusätzliche Metadaten eingeben und ergänzen.







Möchte man einen Clip bearbeiten, kann man ihn in einem Playerfenster abspielen und mit bekannten Shortcuts beispielsweise In- und Out-Punkte im Material setzen oder auch Kommentare einfügen.

Soweit kennt man das von anderen Review- und Approval-Systemen auch. Wird RevApp gemeinsam mit der MoovIT Projektmanagement-Software Helmut4 genutzt, bietet die Software aber noch viel mehr. So ist es möglich, all die eingegebenen Daten aus RevApp wieder an Helmut4 zurückzuspielen und dann direkt auf die jeweilige Premiere-Sequenz zu übertragen.

Die Integration zwischen RevApp und Helmut4 läuft über ein Preferences Tab ab. Dort wird definiert, wie die Kommunikation zwischen Helmut4 und dem Review- und Approval Tool stattfinden soll. Beispielsweise lassen sich an dieser Stelle Export-Workflows festlegen, um Files von Helmut4 an RevApp zu übergeben. Weitere Optionen legen fest, wer einen Clip sehen darf, was die Person damit tun darf, welche zusätzlichen Infos sie erhalten soll und vieles mehr.

Weil Helmut4 die ID der zugrunde liegenden Premiere Sequenz bekannt ist, funktioniert die Kommunikation in beide Richtungen. Das hat den großen Vorteil, dass Editoren etwaige Änderungen oder Kommentare der Reviewer sofort sehen können, sobald sie ihre Sequenz öffnen. Das alles findet automatisiert statt, was die Kommunikation im Review-Prozess deutlich effizienter gestaltet.

MoovIT will die neue App noch im zweiten Quartal auf den Markt bringen.