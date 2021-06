VRT nutzt Matrox Monarch Edge für Konzert-Remoteproduktion

Monarch Edge Encoder und Decoder übertragen Konzert-Livestreams bei Belgiens führendem Sender VRT.

Für die flämische Rundfunk- und Fernsehanstalt VRT sind der Monarch Edge 4K/Multi-HD-Encoder und -Decoder Schlüsselkomponenten, um die Remote-Produktionen von Konzerten zu ermöglichen.

Wie bei vielen anderen Sendern auf der Welt zwang der Ausbruch der Covid-19-Pandemie auch VRT dazu, seine Arbeitsabläufe in der Live-Medienproduktion neu zu erfinden. VRT testete in einer Reihe von Simulationen unterschiedliches Remote Production Equipment. Monarch Edge erwies sich dabei als geeignet für Remote-Produktionen mit geringer Latenz. VRT befand, dass sich das Monarch Edge Encoder- und Decoderpaar sehr gut dafür eignen, Videostreams sicher über Public Internet zu übertragen – und somit bei solchen Produktionen die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten und die soziale Distanz zu wahren.

Das Monarch Edge Encoder- und Decoderpaar feierte sein Debüt beim Sender VRT mit der Übertragung von Live-Streams eines Konzerts, das im Ancienne Belgique (französisch für »Altes Belgien«) stattfand, einer weltbekannten zeitgenössischen Musikhalle im historischen Zentrum von Brüssel. Im Ancienne Belgique zeichneten zwei SDI-Kameras einzelne Musiker und die Band als Ganzes auf. Diese Signale wurden in das Monarch Edge 4:2:2 10-Bit-Codiergerät eingespeist. Gleichzeitig wurde ein Stereomix vom Soundboard über den symmetrischen Audioeingang des Monarch Edge-Encoders gesendet. Der Monarch Edge-Encoder transportierte diese Feeds dann mit dem SRT-Streaming-Protokoll bei 1080i und 20 Mbps über das Public Internet. Die Feeds kamen in der VRT-Regie an, die sich ebenfalls in Brüssel befand, und wurden vom Monarch Edge-Decoder empfangen. Die dekodierten Feeds wurden als SDI und embedded Audio in die Live-Produktionsumgebung ausgegeben, wo dann geschnitten wurde und auch Grafiken und weitere Elemente hinzugefügt wurden.

Von der Live-Produktionsumgebung wurden zwei SDI-Videosignale in einen zweiten Monarch Edge-Encoder eingespeist; einer dieser Feeds ist ein produzierter Programmfeed, der als Rückkanal dient, während der andere ein zusammengesetzter Multiviewer der Kamera-A- und -B-Feeds ist. Der Monarch Edge-Encoder transportierte diese Feeds über das Public Internet zurück zu Ancienne Belgique, wiederum mit 1080i und 20 Mbps. Bei Ancienne Belgique dekodiert ein Monarch Edge-Dekodiergerät die beiden zurückgesendeten Feeds. Der Monarch Edge-Decoder gibt dann sowohl den Return-Feed des produzierten Programms an einen Monitor aus, der zeigt, was die Zuschauer sehen werden, als auch den Multiviewer-Stream des unproduzierten Materials von den beiden SDI-Kameras.

Nach dem ersten Erfolg beim Transport von Konzert-Videostreams bei Ancienne Belgique ist klar, dass Monarch Edge für VRT mehrere Vorteile bietet. Laut Floris Daelemans, Production Innovation Researcher bei der Video Snackbar von VRT, war das Monarch Edge-Encoder- und Decoderpaar genau das, was das Netzwerk benötigte, um während der Testsitzungen Video in Broadcast-Qualität mit mehreren Kameras zu liefern und gleichzeitig die Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, die die Streams produzieren.

»Matrox Monarch Edge hat sich für unsere Remote-Produktionstests als unverzichtbar erwiesen«, so Daelemans. »Die Kombination aus SRT-Konnektivität und visuell verlustfreier Videokodierung mit extrem niedriger Latenz macht Monarch Edge zu einem leistungsstarken Tool, mit dem unser Live-Medienproduktionsteam problemlos testen kann.«