PreSonus: Studio-Lautsprecher mit Software-Zugabe

PreSonus bietet seine Studio-Boxen jetzt im Paket mit einer umfangreichen Software-Suite aus Studio One und Studio Magic an.

PreSonus ist nach eigenen Angaben auch dafür bekannt, die Louisiana-Tradition der »Lagniappe« zu ehren: dass man eine kleine Zugabe, einen Bonus oder ein Extra mitschenkt.

In diesem Sinne können alle PreSonus-Kunden, die Abhörlautsprecher und Subwoofer der Eris-, R-, Sceptre- und Temblor-Serien seit dem 1. März 2021 gekauft haben oder jetzt neu kaufen, ein Software-Bundle erhalten.

Bei dem Software-Bundle handelt sich dabei um eine spezielle Version der DAW-Software Studio One Prime und der Studio Magic Suite für MacOS und Windows. Diese Software-Zugabe ist nicht zeitlich limitiert, sondern steht ab jetzt jedem Kunden der genannten Lautsprecher-Serien von PreSonus offen.

Studio One Prime ist die kostenlose Einstiegsversion der Aufnahme- und Produktions-Software Studio One von PreSonus, mit unbegrenzter Spurenzahl und einer Auswahl an nativen Effekt- und virtuellen Instrumenten-Plug-Ins. Die hiermit angekündigte Version von Studio One Prime wurde überdies so modifiziert, dass sie mit dem Software-Bundle Studio Magic Suite verwendet werden kann, das Plug-In-Effekte und virtuelle Instrumente in den Formaten VST, AU (Mac) und AAX enthält, zudem Lernmaterial und vieles mehr.