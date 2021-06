SmallHD Cine13: kompakter 4K HighBrite-Monitor

SmallHD kündigt die Markteinführung eines neuen 4K 13-Zoll High-Bright Monitors Cine 13 an.

Der Cine 13 ist SmallHDs bisher kompaktester, agilster und pixelstärkster 13-Zoll-Produktionsmonitor. Mit seinem flachen Design soll er sich als Arbeitspferd am Set in nahezu jedes Produktionsszenario einfügen. Die brillante Tageslichtsicht– und die 4K-Qualität des Cine 13 sind für Kreative gedacht, die jederzeit eine kritische Schärfeleistung benötigen.

Dave Bredbury, Produktmanager bei CS Cine, sagt: »Mit dem verbesserten Kontrastverhältnis, der Auflösung, der Portabilität, der Helligkeit und der Farbwiedergabe ist der Cine 13 ein vielseitiges Kraftpaket, das Fokus-Puller und Kameraleute gleichermaßen begeistern wird.«

Kamerateams haben sich einen hellen, portablen und vielseitigen 13-Zoll-Monitor gewünscht; Cine 13 ist SmallHDs Antwort darauf. Mit dem Cine13 können Anwender sowohl HD- als auch 4K-Videos in einem kompakten Formfaktor betrachten, ohne Kompromisse bei der Bildqualität eingehen zu müssen. Er verfügt über einen 13-Zoll IPS LCD Bildschirm mit über 1500 Nits Helligkeit für eine brillante Darstellung, unabhängig vom Produktionsszenario.

SmallHD hat den Cine 13 sowohl auf Funktionalität als auch auf Portabilität ausgelegt. Der Monitor verfügt über vier unabhängige 12G-SDI Ein-/Ausgänge, integrierte Stromanschlüsse für Zubehör, eine Schwalbenschwanz-Montageschiene für die Montage von Batterieplatten oder Zubehör und eine abnehmbare untere Cheese Rail für zusätzliche Flexibilität bei der Montage. All diese leistungsstarken Features sind in einem Aluminium-Unibody-Gehäuse untergebracht, das nur 6,8 Pfund wiegt, was den Cine 13 zu einem der leichtesten 4K-Monitore auf dem Markt macht. Kombiniert mit SmallHDs PageOS 4 Tools wie Color Pipe Farbwiedergabe, Custom False Color und Pomfort Livegrade Integration können sich Filmemacher darauf verlassen, dass der Cine 13 eine technisch akkurate Ansicht ihrer Aufnahmen liefert, betont der Hersteller.

Der Cine 13 soll 4.699 Dollar kosten.

Eckdaten