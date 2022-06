SmallHD, Fieldmonitor, Action 5

SmallHD stellt den Monitor Action 5 vor, einen leichten 5-Zoll-Videomonitor mit großer Bildhelligkeit.

»Der Action 5 ist der perfekte Einstieg in das SmallHD-Ökosystem von Monitoren. Er bietet eine vereinfachte Benutzeroberfläche, ein tageslichttaugliches Display und einen leichten Formfaktor, wie man ihn von SmallHD erwartet — und das alles, ohne das Budget zu sprengen«, sagte Dave Bredbury, Produktmanager bei der Videndum-Division Creative Solutions. Der Netto-Listenpreis des Action 5 soll in der Größenordnung von 320 Euro liegen.

»Egal ob Einsteiger, der seinen ersten Monitor sucht, oder Profi, der eine Zweit- oder Backup-Lösung benötigt, der Action 5 bietet One-Touch-Funktionalität und das benutzerfreundlichste Betriebssystem auf dem Markt, basierend auf der gleichen SmallHD-UX und UI, die man auf den größten Hollywood-Filmsets findet.«

Der SmallHD Action 5 Monitor verfügt über einen leichten 5,5-Zoll-LCD-Touchscreen mit 2.000 Nits Helligkeit, 1.000:1 Kontrastverhältnis, 1080p Auflösung, 440 PPI, Rec. 709 Farbe und fortschrittlichen Software-Tools, die für One-Touch-Funktionalität vereinfacht wurden.

SmallHD’s Action 5 Monitor wiegt nur 280 g, kann über HDMI an die Kamera angeschlossen werden und wird mit einer Kombi-Akkuplatte geliefert, die Sony L-Serie- oder Canon LP-E6-Akkus unterstützt. Der HDMI-I/O befindet sich neben dem Netzeingang auf der linken Seite des Monitors, während die Unterseite, die Rückseite und die rechte Seite mit 1/4-Zoll-20-Befestigungspunkten versehen sind. Der SmallHD Action 5 Monitor wird mit einem Mini-HDMI-Kabel, einem Mikro-HDMI-Kabel und einer speziellen Befestigungslösung für den Kameraschuh geliefert.

Das mitgelieferte ActionOS-Toolset ist eine abgespeckte Version des Page OS4 von SmallHD und ist laut Hersteller so konzipiert, dass man es in 60 Sekunden oder weniger beherrscht. ActionOS ermöglicht die Anpassung und Auswahl von Tools wie Focus Assist, ein Belichtungs-, Look- und Marker-Tool.

»Unser Ziel bei SmallHD ist es, Content Creator dabei zu helfen, ihre Visionen auf die effizienteste Art und Weise einzufangen. Die Action 5 ist ein weiteres Werkzeug im Arsenal der Filmemacher, das ihnen helfen wird, die höchsten Höhen zu erreichen«, fügt Bredbury hinzu. »Wir sind stolz darauf, unsere Produktlinie zugänglicher, intuitiver und erschwinglicher für neue Filmemacher mit kleinem Budget oder für erfahrene Profis zu machen, die nach einer zuverlässigen Backup-Lösung suchen.«