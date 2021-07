PreSonus Studio One 5.3 fügt wichtige neue Funktionen hinzu

PreSonus stellt neue Version 5.3 der DAW-Software Studio One vor.

PreSonus hat eine neue Version seiner DAW-Software Studio One 5.3 veröffentlicht. Als zweites Update innerhalb weniger Monate bietet die neue Version 5.3 der Aufnahme- und Produktions-Software wichtige neue Funktionen für Scoring, kreative Produktion, Live-Performance und den Workflow insgesamt. Viele der Neuerungen basieren auf dem Feedback der Nutzer von Studio One und der Online-Plattform PreSonus Sphere.

Nun können Komponisten, die in der Score-Ansicht oder der Piano-Ansicht arbeiten, Symbole und dynamische Markierungen mit Sound Variations verbinden, die mit Version 5.2 eingeführt wurden. Das Ganze funktioniert mit jeder Orchesterbibliothek, die über entsprechende Articulations verfügt. Eine neue Registerkarte im Editor erlaubt es, einzelnen Symbolen einfach und intuitiv Sound Variations zuzuweisen. Auch automatische Zuordnung ist möglich, basierend auf dem jeweils aktuell ausgewählten Instrument. Eine neue Spur für musikalische Symbole im Noten-Editor ermöglicht es, Symbole und Sound-Variation-Events nebeneinander anzuzeigen. Musikalische Symbole können entweder im Noten-Editor oder in der Score-Ansicht angewendet werden, und sie werden in beiden korrekt dargestellt. Das Output-Mapping von Sound Variations wurde erweitert und enthält nun auch MIDI-Kanal-Informationen.

Version 5.3 bietet außerdem mehrere neue Speicher-, Export- und Archivierungsoptionen, darunter die Möglichkeit, Zip-Archive direkt aus Studio One 5 Professional auf einen PreSonus-Sphere-Arbeitsbereich hochzuladen — ideal, um Songs, Projekte und Shows zu sichern und sie mit anderen Studio-One-5-Benutzern zu teilen. Die Option »Convert To« im Dateimenü von Studio One Professional ermöglicht den Export und die Archivierung von Dokumenten für die einfache Übertragung und Sicherung — einschließlich aller referenzierten Mediendateien und alternativen Versionen, mit optionaler verlustfreier Audiodatei-Komprimierung. Songs können als AAF, Capture Session, MIDI-Datei oder Open TL aus demselben Menü gespeichert werden.

Der Chord Track wurde deutlich verbessert und bietet nun neue Umwandlungsmöglichkeiten zwischen Chord- und Note-Events — einfach indem man sie in eine Instrumentenspur zieht. Weitere Funktionalität per Drag & Drop wurde ergänzt.

Studio One 5.3 bietet eine lange Liste von weiteren, neuen Funktionen und Verbesserungen. So bietet etwa die Show Page in Studio One Professional Drag-and-Drop-Unterstützung für FX Chains und nahtlose Patch-Wechsel zwischen Sounds, so dass anhaltende Noten beim Patch-Wechsel nicht abgeschnitten werden. Die MPE-Unterstützung für VST3-Instrumente wurde mit Hilfe von Note Controllern in Studio One Artist und Professional implementiert, und es wurden Shortcuts hinzugefügt, um den External Device Editor schnell von einem PreSonus Atom oder Atom SQ Pad Controller zu öffnen.

Studio One 5.3 ist ein kostenloses Update für registrierte Studio One 5 Anwender und ist in der Sphere-Mitgliedschaft von PreSonus enthalten.