Atomos: ProRes-Raw-Update für Lumix S1H

Atomos veröffentlicht ein kostenloses Ninja V-Update, das 5,9K Apple ProRes Raw-Aufnahmen mit der Panasonic Lumix S1H ermöglicht.

Ninja V zeichnet die 12-Bit-Raw-Signaldateien direkt vom Vollbildsensor der S1H über HDMI mit bis zu 5,9K/29,97p im Vollbild oder 4K/59,94p in Super 35 auf. Diese Raw-Dateien bewahren den maximalen Dynamikbereich und die Farbgenauigkeit der S1H.

Die ProRes-Raw-Dateien bieten viel Spielraum für die Postproduktion mit perfekten Hauttönen und leicht anzupassenden Farben für HDR- und SDR-Workflows

Anamorphotisches Raw

Immer mehr Kameramänner entscheiden sich nun für die Aufnahme mit anamorphotischen Objektiven, und die Kombination aus Ninja V und S1H bietet ihnen den neuen 3,5K Super35 Anamorphic 4:3 Raw-Modus.

Verbesserte Color Pipeline

Lumix S1H ProRes Raw-Dateien, die mit Ninja V aufgenommen wurden, können jetzt von einer verbesserten Color Pipeline in Apple Final Cut Pro X profitieren. Panasonic hat einen neuen LUT-basierten Workflow veröffentlicht, der es ermöglicht, das erweiterte Potenzial von ProRes Raw-Dateien, die mit der Lumix S1H aufgenommen wurden, in der NLE-Software zu nutzen.

Ninja V-Vorteil

Ninja V ermöglicht es Anwendern, das Raw-Signal auf ihrem 5″ HDR-Bildschirm mit 1000 Nit Helligkeit zu kontrollieren und in HDR in einer Auswahl von HLG- und PQ-Formaten (HDR10) zu betrachten. Ninja V bietet Touchscreen-Zugriff auf Werkzeuge wie Waveform, 1:1-Vergrößerung und Fokus Peaking. Ninja V zeichnet die ProRes Raw-Daten auf ein austauschbares AtomX SSDmini oder ein anderes SSD-Laufwerk auf. Nach Abschluss der Aufnahme wird das Laufwerk entfernt kann sofort per USB an einen Computer angeschlossen werden.

Apple ProRes Raw-Dateien sind vergleichsweise klein und lassen sich selbst mit der neuen höheren Auflösung von 5,9K auf den meisten modernen Macs problemlos bearbeiten. ProRes Raw wird in Final Cut Pro X und Adobe Premiere Pro und auch von Programmen wie Assimilate Scratch, Colorfront, FilmLight Baselight und Grass Valley Edius vollständig unterstützt.

Das kostenlose AtomOS-Update steht ab sofort zum Download bereit.

Bildbeispiele