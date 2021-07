Audiofunke und -recorder: A20-Mini

Neuer, sehr kleiner, leichter Mikrofonsender von Sound Devices, der per App bedient wird.

Sieht ein bisschen aus, wie eine Hotelseife — und das ist Absicht: Der digitale Mikrofonsender A20-Mini misst 75,8 x 48 x 19 mm, wiegt nur 51 g, ist damit aber nicht nur ziemlich klein, sondern kann auch wegen seiner Form einfach und bequem in der Hosentasche oder unter der Kleidung getragen werden. Ein Schnäppchen ist der wasserfeste Sender aber nicht: er kann derzeit für 2.200 US-Dollar vorbestellt werden.

Dafür bietet der superkompakte Sender aber auch sehr viele Features und Besonderheiten, unter anderem die, dass er auch direkt im Sender selbst eine Aufzeichnungsmöglichkeit bietet.

Der neueste Mikrofonsender A20-Mini von Sound Devices wird über eine zugehörige App konfiguriert und bedient. Der A20-Mini unterstützt die GainForward-Architektur von Sound Devices, interne 32-Bit-Float-Aufnahme, einen weltweiten Abstimmbereich von 470 bis 694 MHz und mehr.

Der A20-Mini ist vollständig kompatibel mit dem bestehenden A10 Digital Wireless System von Sound Devices.

A20-Remote ist die Begleit-App der A20-Mini und ist für iOS-, iPadOS- und Android-Telefone und -Tablets mit Bluetooth 5.2 verfügbar. Die Benutzeroberfläche ermöglicht es Tonprofis, die HF-Sendefrequenz und -Leistung zu steuern, den Mini ein- und auszuschalten, die Aufnahme zu starten und zu stoppen, das Mikrofon stumm zu schalten, das Medium zu formatieren und vieles mehr.





Firmenvideo: Die Bedienung des A20-Mini per Begleit-App.

Die interne, hocheffiziente 2,4-GHz-Antenne des A20-Mini sorgt laut Hersteller für eine hervorragende Bluetooth-Reichweite. Die A20-Remote App bietet auch dann noch eine einfache Anpassung der Sendereinstellungen, wenn der Sender schon unter der Kleidung oder in einem Kostüm versteckt wurde, dadurch können unnötige Ausfallzeiten am Set vermieden werden.

Eines der Features des A20-Mini ist die GainForward-Architektur von Sound Devices. Bei den meisten digitalen Drahtlossystemen muss die Verstärkung am Sender, am Empfänger und schließlich am Recorder eingestellt werden.

Mit GainForward können Tontechniker Gain, Limiter und Low-Cut direkt am jeweiligen Kanal ihres Mischpult-Recorders einstellen, ohne dass die Klangqualität darunter leidet — wenn es sich um ein Gerät der 8er-Serie von Sound Devices handelt (Infos). Wer mit anderen Mischpult-Recordern arbeitet, kann Gain, Limiter und Low-Cut auch lokal über Menüs am A10-RX einstellen.

GainForward spart Zeit bei der Produktion, da die Anwender die Verstärkung sofort kontrollieren können, ohne auf den Sender zugreifen zu müssen — perfekt in Zeiten von »Social Distancing« am Set oder wenn komplexe Kostüme getragen werden.

Der 64 GB große interne Speicher des A20-Mini ermöglicht über 80 Stunden Aufnahme in 48 kHz, 32-Bit-Float. In diesem Dateiformat kann die Verstärkung der Datei auch nach der Aufnahme noch ohne Verlust an Headroom oder Rauschverhalten angepasst werden (Infos).

Aufgenommene WAV-Dateien können einfach über den USB-C-Anschluss des A20-Mini auf einen Computer übertragen und optional mit SD-Utility, einer kostenlosen Begleit-App für Mac und Windows, in Standard-24-Bit-Dateien konvertiert werden. Sowohl die Aufnahmen als auch die HF-Übertragung haben laut Hersteller eine exzellente Wiedergabetreue mit einer vollen Audiobandbreite von 10 Hz bis 20 kHz, und die Aufnahmen werden durch den internen Timecode-Generator mit 0,2 ppm synchronisiert. Die A20-Mini kann über USB-C mit vernachlässigbarer Drift über einen Zeitraum von 24 Stunden gejammt werden.

Die gesamte Schaltung des A20-Mini ist in einem schlanken, robusten und wasserfesten Gehäuse mit abgerundeten Ecken untergebracht.

Der A20-Mini wird mit drei AAA-Batterien oder einem wiederaufladbaren Sony NP-BX1-Akku betrieben, Adapter sind nicht erforderlich. Das integrierte Laden des NP-BX1 ist über den USB-C-Anschluss möglich. Mit dem optionalen Zubehör PowerStation-8M können bis zu acht A20-Minis gleichzeitig geladen, Dateien übertragen und Timecode gejammt werden.

Der A20-Mini passt zur A10-Familie von Sound Devices: Passender Empfänger für den A20-Mini ist der dem A10-RX.