IBC2019: Nie mehr Audio übersteuern

Sound Devices hat preisgünstige, narrensichere Audiorecorder im Programm, die Übersteuern und Clipping sicher vermeiden können.

In seine MixPre-II-Modelle — das sind preisgünstige Mischer/Recorder zu Preisen zwischen rund 650 und 1.400 Euro — integriert Sound Devices ein neues Audioverfahren, das sozusagen absolute Narrensicherheit einbaut.

Der Hintergrund besteht darin, dass 32-Bit floating point WAV-Files aufgezeichnet werden. Damit steht bei den Aufnahmen ein ultrahoher Dynamikbereich zur Verfügung und ist ein ideales Aufnahmeformat.

Letztlich kann man das so erklären: bei konventioneller 16-Bit-WAV-Aufzeichnung hat man einen Dynamikumfang von 96 dB, bei 32-Bit-WAV stehen 144 dB zur Verfügung und bei 32-Bit-Fließkomma-WAV sind das mehr als 1.500 dB. Wie genau das Ganze mathematisch funktioniert, das erklärt Sound Devices in einem Online-Beitrag auf der Firmen-Website.

Man hat letztlich so viel Headroom, dass es defacto keine Übersteuerung mehr gibt, dass es kein Clipping mehr gibt, also das Abschneiden der Dynamik am maximalen Pegel. Man zeichnet also einen eigentlich zu niedrigen oder zu hohen Pegel auf und kann das im Nachhinein korrigieren. Die Dynamik bleibt erhalten und man schiebt den Pegel dann — laienhaft dargestellt — einfach nachträglich auf den richtigen Bereich. 32-Bit-Float-WAV-Dateien können also nach der Aufnahme mit den meisten gängigen DAW-Softwares ohne zusätzliches Rauschen oder Verzerrungen nach oben oder unten angepasst werden

Fehler beim Pegeln von Audiosignalen treten häufig dann auf, wenn es niemanden gibt, der sich exklusiv um den Ton kümmern kann, sondern wenn die Audioaufgaben nebenbei mitlaufen müssen. Deshalb ergibt es sehr viel Sinn, dieses Audioverfahren in eher einfacheren und aus Sicht von Sound Devices eher preisgünstigen Geräten einzusetzen. 32-Bit-Fließkomma-WAV bietet der Hersteller deshalb in den Geräten der MixPre-II-Familie an.

Drei neue Modelle stellt Sound Devices bei der IBC2019 vor: MicPre3-II, MicPre6II und MicPre10II.

Als Beispiel hier ein paar Daten für das kleinste Modell, den MicPre-II, mit einem Nettopreis von rund 850 Euro: In einem Satz ist der MicPre3-II ein Audio-Mischer/Recorder als 3-Preamp-, 5-Track-, 32-Bit-Float-Audiorecorder.

Eckdaten (auf englisch):

Three ultra-low-noise Kashmir microphone preamps with adjustable limiters capture high quality audio in the field, on set, or with a computer.

Create a mix using the built-in 3 x 2 portable mixer.

Record up to 5 tracks to an SD card and backup to a USB thumb drive.

5-in, 2-out USB audio interface streams to your computer via USB-C.

Choose bit depths from 16 to 32-bit float, and sampling rates from 44.1 kHz to 192 kHz.

Internal LTC timecode generator. Timecode In/Out via Aux In/Stereo Out.

Timecode and record triggering via HDMI.

USB-A for control surfaces, keyboards, and auto-copy to USB drive.

In-unit ISO mixing, gain, pan, low-cut, phase inversion, and phantom power.

Sunlight-readable color touch screen and LED metering.

Lightweight, durable, and small: perfect for bag use, mobile recording, or a home studio.

Powerful 300 mW+300 mW headphone amp allows clear and accurate reference of audio.

Includes a MX-4AA Battery Sled (batteries not included), MX-PSU AC Power Supply, and USB-C to USB-C cable.

Customize with plugins from the Plugin Store.

Neuheiten im MicPre3-II