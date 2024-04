Riedel erweitert Ingest-Lösungen mit RiCapture i8, i44 und i84

Riedel erweitert mit RiCapture i8, i44 und i84 seine Ingest-Lösungen. Sie lassen sich mit drei Software-Add-Ons ergänzen.

Als Ergänzung zum RiCapture i4 bieten die Riedel-Neuzugänge eine höhere Kanaldichte und/oder UHD-Auflösung, 8- und 10-Bit-Unterstützung, größeren internen SSD-Speicher und eine Reihe erweiterter Funktionalitäten für die RiCapture-Plattform.

Mit der brandneuen SSE-Software für Scheduling, Streaming und Export bietet die RiCapture-Produktlinie eine leistungsstarke und kompakte Lösung für Mehrkanal-HD/UHD-Ingest-Aufnahmen und die Integration in die Postproduktion. Die SSE-Anwendung ermöglicht flexible Konfigurationen, bei denen Nutzer zwischen hochauflösendem DNxHD/R, H.264, oder einer Kombination aus beidem wählen können, und beinhaltet Funktionen für Audio-Mapping und Downmix-Audiomonitoring.

RiCapture bietet laut Hersteller ein Höchstmaß an Flexibilität, um die aufgezeichneten Medien lokal, auf einem Wechseldatenträger, auf einem an das Netzwerk angeschlossenen Speicher oder an Live-Streaming-Ziele zu übertragen. Um eine höhere Aufzeichnungsdichte und eine unbegrenzte Anzahl von Zielen zu erreichen, kann das System über SSE auf ein Netzwerk mit mehreren Servern erweitert werden.

i4 und i8 bieten vier oder acht HDR-Eingangskanäle, während i44 und i84 vier UHD-Kanäle mit HDR-Fähigkeit aufweisen. Audioseitig bieten alle RiCapture-Produkte 16 Embedded-Audio-Kanäle pro Kanal sowie 64 Dante- oder AES67-Kanäle.

In allen Konfigurationen liefert RiCapture qualitativ hochwertige Aufnahmen in DNxHD oder DNxHR zusammen mit H.264 4:2:0 und 4:2:2 Kodierung auf dem lokalen Speicher. Der lokale Aufzeichnungsspeicher bietet eine Dauerschleifenaufzeichnung für die erfassten Inhalte, mit Optionen für manuelles Streaming, Streaming mit einem Scheduler oder Clip und Export von Dateien nach Bedarf aus dem verfügbaren lokalen Speicher zu zahlreichen Streaming-Zielen.

Für die RiCapture-Produktlinie sind drei Software-Add-ons erhältlich:

• das VDR-Panel, eine webbasierte Benutzeroberfläche mit erweiterter Mehrkanalsteuerung für die Clipwiedergabe, Delays, Monitorwandwiedergabe und andere Szenarien

• die RiView-Anwendung, eine Multiviewer-Benutzeroberfläche mit Audio-Downmix-Monitoring für Review, Clipping und Export an mehrere Ziele

• das XDCam-Add-on, mit dem das bandlose XDCam-Format für HD-Videoerfassung und -speicherung bereitgestellt wird

»Als komplette Suite für Multi-Channel-Aufnahmen und Übertragung in die Postproduktion bedient RiCapture ein breites Kundenspektrum – von Sport, Konzerten, Theatern bis hin zum Film«, so Bernard Stas, Product Manager Live Video Prodiction, Riedel Communications. »Mit Support von UHD-Auflösungen und einer Vielzahl von Formaten wie 23.98 und 29.97 fps setzt die neu erweiterte RiCapture-Familie neue Maßstäbe für hochwertige Ingest-Lösungen zu einem äußerst attraktiven Preis.«