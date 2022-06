Cloud-Ingest mit LiveU

LiveU führt eine Ingest-Cloud-Lösung für die automatische Aufzeichnung und Verschlagwortung von Live-Videos ein.

Die automatisierte Workflow-Lösung von LiveU beschleunigt die Time-to-Air und die Umwandlung von Assets in digitale Medien, sagt LiveU.

Der Anbieter von Live-Video-Streaming- und Remote-Produktionslösungen stellt mit LiveU Ingest eine Lösung für die automatische Aufnahme und das Tagging von Story-Metadaten für Cloud- und Hybrid-Produktions-Workflows vor. LiveU Ingest ermöglicht es Anwendern, Videoinhalte schneller zu verarbeiten, indem die Zuordnung von Story-Metadaten beschleunigt und gleichzeitig die Produktionskosten gesenkt werden.

Mit der zunehmenden Menge an Live-Inhalten führen manuelle Prozesse zu Engpässen in Produktions-Workflows. Automatisierungswerkzeuge beschleunigen diesen Prozess und ermöglichen die Umverteilung von Personalressourcen. LiveU Ingest erfasst automatisch alle Live-Inhalte und versieht sie mit den entsprechenden Metadaten, die vom NRCS (Newsroom Computer System) generiert werden. Die Speicherkosten werden gesenkt, da die Inhalte vor der Übertragung in das MAM-System (Media Asset Management) gefiltert und getrimmt werden, um sicherzustellen, dass nur relevante Inhalte übertragen werden. Da alle Video-Feeds sofort über ein Cloud-Webportal abrufbar sind, können Field-Mitarbeiter wie auch Produktionsteams die Inhalte von überall aus online ansehen, trimmen, herunterladen und veröffentlichen.

Samuel Wasserman, CEO und Mitbegründer von LiveU, sagt: »Wir sind stolz darauf, unsere neueste Innovation für Cloud-Produktions-Workflows anbieten zu können und damit die Position von LiveU in der Cloud insgesamt zu stärken. LiveU Ingest bietet konkrete Vorteile und hilft Produktionsteams, ihre Inhalte effizienter zu verwalten, während sie gleichzeitig sicher sein können, dass ihnen nichts entgeht. Kunden suchen nach Möglichkeiten, mehr Zuschauer zu gewinnen und ihr Business durch die Erweiterung ihrer Reichweite auszubauen. Ingest macht dies möglich, indem es die Umwandlung von Inhalten in digitale Medien beschleunigt, so dass die Inhalte schnell auf mehreren Plattformen veröffentlicht werden können. Da dies alles in der Cloud geschieht, lässt es sich problemlos in einen bestehenden Remi-Workflow integrieren. Wir erhalten bereits hervorragende Rückmeldungen von Kunden, die Ingest für Cloud-basierte Nachrichten und andere Produktionen einsetzen.«

Als hybride Cloud-Workflow-Lösung wird LiveU Ingest von der LiveU-Cloud-Videoplattform unterstützt und ist nahtlos in LiveUs End-to-End-Beitrags-, Distributions- und Orchestrierungslösungen sowie in andere Produktionssysteme und -werkzeuge integriert. Die Lösung fügt sich in jede Produktionsumgebung ein und ist einfach zu implementieren, betont der Hersteller.