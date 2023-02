Racoon: Neues Baselight Two und Blackboard

Das Londoner Posthouse Racoon hat in Filmlight-Equipment investiert — auch um Enge Gray ins Boot zu holen.

Racoon, eines der führenden Londoner Kreativstudios, hat in ein neues Baselight Two Grading-System und ein Blackboard Control-Panel investiert. Das FilmLight-System wurde im Januar 2023 in Racoons neuer Grading-Suite im Büro in der Margaret Street installiert und ist nun in Betrieb. Das machte es auch dem bekannten Senior-Coloristen Enge Gray leichter, in das Team von Racoon zu wechseln.

In den zwei Jahren seit seiner Gründung wurde bei Racoon das Color Grading vieler hochwertiger Produktionen realisiert, und es kommt ein eindrucksvolles Portfolio zusammen, darunter »Clarkson’s Farm«, »The Grand Tour« und »The King’s Christmas Broadcast«. Mit einem bekannten Coloristen wie Enge Gray auf der Teamliste geht Racoon davon aus, auch in Zukunft weitere hochkarätige Aufträge zu erhalten.

»Wir haben Enges Karriere seit einigen Jahren mit Interesse verfolgt — sein Erfahrungsschatz in verschiedenen Genres ist fantastisch«, sagt David Klafkowski, Gründer und CEO von Racoon. »Die Qualität seiner Arbeit spricht für sich selbst, und wir lieben seine Leidenschaft. Ebenso wichtig ist für uns, dass sein Ethos unser eigenes widerspiegelt, insbesondere auch bei der Unterstützung der nächsten Generation von Talenten (…).«

Für Racoon war bei der Investition im Grading-Bereich der Wunsch des Coloristen von größter Wichtigkeit, das Posthouse wollte unbedingt mit Gray zusammenarbeiten und ihm das beste System für seine Aufgaben zur Verfügung stellen. Aber auch die breitere Aufstellung der Workflow-Pipeline in Bezug auf diverse Genres sprach für Filmlight-Equipment.

»Es wurde über Grading-Systeme gesprochen, und Baselight stand definitiv ganz oben auf meiner Einkaufsliste. Eigentlich war es das einzige System auf meiner Liste«, kommentiert Gray. »Nachdem ich einige Jahre damit gearbeitet habe, weiß ich, wie präzise — und schnell — ich die Ergebnisse erzielen kann, die ich und meine Kunden mögen und brauchen.«

Da mehrere UHD/HDR-Projekte anstehen, entschied sich Racoon für das leistungsstarke Baselight-Two-System mit einem Blackboard-Bedienfeld — denn es war klar, dass die zusätzliche Rechenleistung nötig ist.

»Ich nutze Baselight nun schon seit einem Jahrzehnt — an jedem Arbeitstag«, fügt Gray hinzu. »In einem früheren Posthouse habe ich drei verschiedene Systeme benutzt, manchmal am gleichen Tag, aber mit Baselight fühlte ich mich immer am meisten zu Hause. Seit der Einführung von Funktionen wie Base Grade und den HDR-Feinabstimmungswerkzeugen ist es nicht nur schneller und präziser, sondern ergibt auch einfach mehr Sinn — für mich und für die Bilder, an deren Entwicklung und Gestaltung ich beteiligt bin.«

Das technische Team von Racoon, das von CTO Adam Peat geleitet wird, ist ständig bestrebt, den Workflow zu optimieren und zu beschleunigen — und mit den neuesten Technologien auf dem Laufenden zu bleiben, liegt sozusagen in deren DNA.

»Baselight passt genau in unseren aktuellen Workflow bei Racoon, da wir das AAF für Renderless-Workflows von und zu Avid nutzen können«, kommentiert Klafkowski. »Unsere Möglichkeiten für Remote Viewing und Freigabe werden in unsere Tanooki-Plattform integriert. Das ermöglicht es unseren Kunden, die Gradings entweder in Ruhe zu betrachten, wenn sie Zeit haben, oder aber bei Bedarf zusammen mit Enge in Echtzeit zu sehen. Mit einer Mischung aus FilmLight und unserem vernetzten Speicher arbeiten wir bereits an Large-Format-Auflösungen für UHD/HDR und Multi-Delivery für unsere Kunden.«

»Wir freuen uns sehr, dass Enge Gray zu unserem Team gestoßen ist, und haben bereits einige fantastische Arbeiten für ihn und sein Baselight-System in petto«, so Klafkowski abschließend.