Assimilate: Virtual Production mit Live FX 9.6

Echtzeit-VFX-Software für LED-Wände und Greenscreen: Assimilate Live FX9.6.

»Live FX 9.6 ist in der Lage, alles zu bewältigen, von der Vorbesichtigung vor Ort während des Location Scoutings über Green-Screen-Live-Compositing bis hin zur Steuerung kompletter LED-Wand-Setups mit Set-Erweiterungen«, erklärt Jeff Edson, CEO von Assimilate. »Unser Ziel ist es, den Anwendern dabei zu helfen, möglichst realistische, immersive virtuelle Umgebungen zu schaffen, die gleichzeitig unglaublich einfach und schnell mit handelsüblicher Hardware zu bedienen sind. Das macht sie zur effizientesten und kostengünstigsten Software für die virtuelle Produktion, die derzeit auf dem Markt ist.«

Live FX 9.6 nutzt hierbei Pixel Mapping, um die natürliche Beleuchtung in virtuellen Umgebungen mit erstaunlicher Genauigkeit zu simulieren. Das zugrunde liegende Filmmaterial kann ein beliebiges Format oder eine beliebige Auflösung haben, und neben 2D- und 2,5D-Inhalten können auch komplette 3D-Umgebungen für die Bühnenbeleuchtung verwendet werden, so Assimilate.

Tim Kang, Kameramann und assoziiertes Mitglied der ASC, erklärte: »Die Pixelmapping-Funktion von Live FX verblüfft mich! Assimilate hat das Spiel offiziell verändert, indem es die einfachste und direkteste Möglichkeit bietet, Live-Video abzutasten und Beleuchtungsdaten auszugeben. Ich habe gerade 54 Universen von 16-Bit-RGB-Pixeldaten mit einer Verzögerung von nur zwei oder drei Frames von einem Live-Video-Eingang ausgegeben … und das alles von meinem Laptop aus.«

Live FX 9.6 bietet außerdem umfassende Unterstützung für Kamera-Tracking-Lösungen und Projektions-Mapping-Funktionen für LED-Wände, mit denen Anwender Inhalte mit pixelgenauer Präzision auf jede Oberfläche projizieren können. Dies bietet beispiellose kreative Ausdrucksmöglichkeiten, Flexibilität und Kontrolle für virtuelle Produktions-Workflows. Durch die Erstellung einer 3D-Darstellung der gesamten Bühne direkt in Live FX können Anwender auch virtuelle Set-Erweiterungen über die physischen LED-Bildschirme hinaus erstellen.

»Mit Live FX 9.6 bieten wir ein unübertroffenes Maß an kreativer Kontrolle und Flexibilität für Kreativprofis. Da Live FX einfach und intuitiv zu bedienen ist, lassen sich Änderungen an einer Szene in Sekundenschnelle umsetzen. Ob es sich um das Hinzufügen eines Grades, einer Lichtkarte oder um das Compositings von Elementen im Vordergrund handelt, es sind nur ein paar Klicks nötig«, so Mazze Aderhold, Chief Innovation Officer bei Assimilate. »Ein bedeutender Vorteil ist, dass kein vollwertiger Medienserver erforderlich ist. Mit seinen sehr bescheidenen Hardware-Anforderungen kann Live FX 9.6 problemlos 2D- und 2,5D-Inhalte auf LED-Volumen mit einer Auflösung von bis zu 24k projizieren — und das mit nur einer einzigen GPU. Das ist wirklich erstaunlich.«