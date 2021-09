Tilta Hermit: POV-Kamerasupport-Helm

Ein Helm mit Rosetten, Blitzschuh und Stativgewinden, um Kameras für POV-Aufnahmen montieren zu können.

Der chinesische Hersteller Tilta hat einen Helm entwickelt, der die Montage von professionellen Kameras und anderem Broadcast- oder Film-Equipment ermöglicht: Hermit. Der Hersteller beschreibt ihn als »POV Support System« und kommt einigermaßen martialisch daher, denn er erinnert natürlich an Cyber-Soldatenhelme.

Der Helm unterstützt verschiedene Optionen für das Anbringen von Kameras, externer Stromversorgung und anderem Zubehör wie drahtlosen Videosendern.

Hermit bietet dabei verschiedene Montage- und Setup-Optionen, um Kameras so zu montieren, dass man optimal Sport- und Action-Shootings mit Point-of-View-Perspektive realisieren kann.

Zur Montage der Kamera und weiterem Zubehör stehen Rosetten, ein Blitzschuh (Cold Mount) und Stativgewinde zur Verfügung (1/4″-20 und 3/8″-16). Um die Balance optimieren zu können, gibt es mehrere Akku-Mount-Optionen und Gegengewichte.

Der Helm selbst wiegt rund 5,6 kg, die Schale ist als kratzfeste Carbonfaser-Konstruktion konstruiert. Es gibt den Helm in sechs Größen, passend für Kopfumfänge von 54 bis 66 cm. Er wird für rund 1.500 US-Dollar angeboten.

Zum Hermit liefert der Hersteller diverses Montagezubehör, darunter zwei mit Rosetten montierbare Gelenkarme, die es erlauben, kompakte Kameras sowohl vor als auch hinter dem Helm tragen zu können. Zwei verschiedene Montageplatten und sekundäre Rosettenverlängerungsarme ermöglichen bei Bedarf zusätzliche Gelenkpunkte, um auch speziellere Kamerapositionierungen zu ermöglichen und/oder eine bessere Ausbalancierung von weniger gebräuchlichen Setups zu erreichen.

Eine verstellbare Akkuplatte (Gold- oder V-Mount) ist an der Rückseite des Helms montiert. Die Akkuplatte ist mit einem Ausgleichsmodul verbunden, das weiter oder näher am Helm eingestellt werden kann, um das Gewicht der vorne montierten Kamera ausgleichen zu können. Zusätzliche Gegengewichte sind im Lieferumfang enthalten. Mehrere Cold-Shoe-, 1/4 und 3/8-Zoll-Gewinde befinden sich an der Vorderseite, an der Oberseite und an der Seite des Hermit, was mehr Flexibilität bei der Gewichtsverteilung bietet.

Die mitgelieferten 15-mm-Stangenadapter und 15-mm-Stangen in verschiedenen Längen können verwendet werden, um Kameras in verschiedenen Positionen am System zu befestigen.