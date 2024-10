Zeiss Nano Primes auf dem Helm

Kameramann David Wells hat einen Werbeclip mit Rapper Ludacris mit einem speziellen Helm-Rig, einer Venice 2 Rialto und Zeiss Nano Prime-Objektiven gedreht.

Der Spot war als One-Take-Point-of-View-Aufnahme konzipiert und erforderte eine Beleuchtungskonfiguration, die auf die breite Sichtfläche zugeschnitten war, sowie ein Kamerapaket, das flexibel genug war, um als POV-Rig zu fungieren. Wells wählte Zeiss Nano Primes mit der Venice 2 Rialto, um das Projekt zu realisieren.

In dem Werbespot für C4 Energy ging es um ein Gewinnspiel, bei dem es unter anderem das legendäre Integra Type S zu gewinnen gab, ein Auto, das in der Fast & the Furious-Reihe zu sehen ist. Musikikone und Fast & the Furious-Schauspieler Ludacris sollte in dem Spot die Hauptrolle spielen.

Die Werbung wurde als einzigartige, aus einer einzigen Einstellung bestehende Aufnahme aus der Ich-Perspektive konzipiert, die von einem Supermarkt auf den Parkplatz einer Tankstelle führt.







»Mir war sofort klar, dass dafür eine POV-Halterung erforderlich sein würde«, erklärt Wells. Die Spezifikationen für die Werbespot-Produktion erforderten ein großes Format, sodass Wells sich für die Sony Venice 2 Rialto als Kamera entschied. Die passenden Objektive für das Rialto-Rig zu finden, war nicht so einfach. »Wir haben uns einige andere Objektive angesehen, aber sie erwiesen sich bei Tests als zu schwer, und der Schauspieler hatte Schwierigkeiten, den Kopf oben zu halten. Ich dachte: ‚Ich brauche ein kleines Objektiv, das großartig aussieht, leicht ist und eine Blende von T-1,5 hat.‘ Dann dämmerte es mir: die Zeiss Nano Primes.«

Wells hatte die Zeiss Nano Primes zum ersten Mal auf dem South by Southwest Film Festival 2024 kennengelernt. »Die Nano Primes sind klein, klar und lichtstark – sie erfüllten alle Kriterien.« Er beschaffte ein Paar, um es mit dem erfahrenen Kameramann James Navarra aus Austin zu testen. »Unser Schauspieler/Operator konnte seinen Kopf leicht bewegen. Wir montierten die Venice 2 an einem Easy Rig mit einer kleinen Platte, die auf der Rückseite passt, und nutzten die Spannung, um den Kopf des Operators zu stützen. Wir fügten einen Monitor vor seinen Augen hinzu, mit einem Fokusmotor auf Schienen, Linsen und einer Matte Box zur Filterung.« (Navarras eigene Hand streckt sich im Werbespot zum Fauststoß aus.)

Die nächste Herausforderung bestand darin, das extrem weite Sichtfeld zu beleuchten. Bei einer Brennweite von 25 mm und einer weitläufigen Abschirmung vom Geschäft bis zum Parkplatz war es unerlässlich, die Scheinwerfer außer Sichtweite anzubringen. »Wir hatten nicht das Budget für einen Condor, um eine große Softbox mit Streiflicht aufzuhängen, also haben wir die Lichter oben auf dem Laden angebracht«, beschreibt Wells. »Wir haben Arri S60-Leuchten auf dem Dach des 7-Eleven angebracht. Dann haben wir feste Leuchten aufgehängt, um die vorhandenen Straßenlaternen auf dem Parkplatz zu imitieren, und die Deckenbeleuchtung unter den Zapfsäulen durch Kinolampen ersetzt, um sicherzustellen, dass alles richtig aussah.«

Die Nanos stellten ihre Vorzüge erneut unter Beweis, als sich der Fahrer/Schauspieler von der hellen Tankstelle auf den nächtlichen Parkplatz begab. »Wir drehten im Inneren bei T-4 und dann draußen einen Iris-Pull bis T-1,5«, erklärt der Kameramann. »Was diese Objektive wirklich auszeichnet, ist ihre Schnelligkeit. Ich glaube nicht, dass es irgendwo etwas Vergleichbares unter T-2 gibt. Der Unterschied zwischen T-2 und T-1.5 ist enorm, insbesondere bei Großformaten.« Der Übergang ist nahtlos. Nach tagelanger Vorbereitung und stundenlanger Einrichtung vor Ort waren nur fünf Aufnahmen nötig, um die Sequenz einzufangen.

»Es gibt so viele Dinge, die ich an den Nano Primes mag«, resümiert Wells. «Die Nano Primes sind wie kleinere Versionen der Supreme Primes. Sie sind eine fantastische Wahl, wenn man ein kleines, kompaktes Objektiv benötigt. Sie geben uns die Möglichkeit, auf engem Raum näher heranzukommen und dabei ein hochwertiges Aussehen zu bewahren.«