Salzbrenner modernisiert Inspizientensystem in Zürich

Im Schauspielhaus Zürich installierte der Systemintegrator ein Audio-over-IP-Netzwerk.

Das Schauspielhaus Zürich ist eine der bedeutendsten Spielstätten für Sprechtheater in der Schweiz. Das Traditionshaus verfügt über insgesamt fünf Bühnen: »Pfauen«, »Kammer«, sowie die seit 2000 in einer ehemaligen Schiffbauhalle untergebrachten Räume »Halle«, »Box« und »Matchbox«.

Bis zu fünfundzwanzig verschiedene Neuproduktionen pro Jahr und ein umfangreiches Ensemble stellen das Team des Schauspielhaus Zürich vor ständig wechselnde Herausforderungen hinsichtlich der Betriebssicherheit und Funktionalität der umfangreichen Bühnen-Infrastruktur. Aus diesem Grund wurde Salzbrenner Media bereits 2018 mit einer zukunftssichernden Modernisierung sämtlicher Inspizientensysteme der beiden renommierten Häuser »Pfauen« und »Schiffbau« beauftragt.

Neben der Zukunftssicherheit war die Flexibilität eine der höchsten Priorität der Modernisierung des Inspizientensysteme, erläutert der Systemintegrator Salzbrenner Media — schließlich ist das Inspizientensysteme letztlich das technische Herzstück eines Theaterkomplexes. Dabei geht es darum, die Abläufe so diskret zu steuern, dass die Zuschauer davon so gut wie nichts bemerken.

Intelligent und innovativ vernetzt

Das Team von Salzbrenner Media installierte ein modernes und leistungsstarkes Dante-basiertes Audio-over-IP-Netzwerk. Neben seinem vielfach erprobten und weltweit geschätzten Bedienkomfort, sichert das Dante-Protokoll, abgesehen von einer nahtlosen Einbindung aller relevanten Audiokomponenten, perfekte Signalauflösung bei gleichzeitig extrem niedrigen Latenzen. Die mit Standard CAT-Kabeln vernetzbare Layer-3-Infrastruktur gewährt zudem im Hinblick auf künftige Anforderungen eine vorbildliche technische sowie funktionelle Erweiterbarkeit.

Für jeden der fünf Theaterräume wurden außerdem speziell auf die Bedürfnisse des Schauspielhaus Zürich zugeschnittene Inspizientenpulte aus der Inspiration-Serie in besonders portabler Aluminium-Umsetzung angefertigt.

Zur perfekten Integration der Beschallung in das Dante-System entwickelten die Ingenieure bei Salzbrenner Media zudem innerhalb eines eng gesteckten Zeitrahmens individuell angepasste IP-Lautsprechermodule mit externer Bedieneinheit und Fernwartungsoption, wovon insgesamt 230 Stück verteilt auf beide Spielstätten installiert wurden. Damit ist es möglich, analog eingebundene Passiv- und Aktivlautsprecher in moderne via IP steuerbare Wiedergabesysteme zu verwandeln.

Die in dieser Form erstmalig umgesetzte und flexibel in die Infrastruktur integrierbare Kombination aus Bedienpanel und Lautsprechermodul bietet den Verantwortlichen im Schauspielhaus Zürich eine permanente technische Fernüberwachung inklusive eines progressiven Frühwarnsystems zur Vermeidung unerwarteter Ausfälle oder Defekte. Für Monitoring-Zwecke lassen sich darüber hinaus Parameter-Schwellwerte, wie etwa Betriebstemperatur, Strom oder Spannung setzen und für jeden einzelnen Raum eine individuelle Lautstärkeregelung vornehmen. Eine Stromversorgung der einzelnen Elemente über Power-over-Ethernet rundet das Setup zusätzlich ab.

Facettenreiche Funktionalität

Die Integration drahtgebundener Smart-Panel-Sprechstellen auf Basis eines Riedel Artist 128 Intercom-Systems, sowie einer drahtlosen Bolero-Erweiterung in Kombination mit einer von Salzbrenner Media konfektionierten Mithör-, Misch- und Ruf-Matrix garantieren im Falle der Züricher Spielstätten zum einen ein Höchstmaß an Flexibilität und zum anderen optimale Abgriff-Optionen von Audio- und Video-Inhalten über Touchscreen-Einheiten. Neben klassischen LCD-RGB-Tasten wurden die Pulte hinsichtlich der Ablaufsteuerung und Uhrenfunktionalität ebenfalls ergänzend mit komfortablen Touch-Monitoren ausgestattet, was die Bedienbarkeit komfortabler macht.

Für bestmögliche Audioqualität sorgt die Mithöranlage mit Dante-kompatiblem Nio-xcel Audiowandler aus der Entwicklung von Salzbrenner Media. Insgesamt wurden für die Netzwerk-Infrastruktur im Raum Schiffbau 21 Cisco- sowie drei Luminex-Switches sowie im Raum Pfauen zwölf Cisco-Switches und ein Luminex-Switch verbaut. Auch die komplett neu entwickelte Lichtzeichensteuerung auf Basis einer SPS von Wago, kombiniert mit einer individuell konfektionierten UHF-Lichtzeichenanlage von Studiotechnik Franz erfüllt in puncto Adaptivität höchste Ansprüche, so Salzbrenner Media. Im Videobereich runden Panasonic-HD-Kameras mit Swit-Monitoren inklusive Videokreuzschienen von Blackmagic das Installations-Setup stimmig und qualitativ hochwertig ab.

»Das Projekt im Züricher Traditionshaus war ein sehr spannender Auftrag mit höchsten Ansprüchen an Performance und Praktikabilität. Die Zusammenarbeit verlief trotz der erschwerenden Corona-Einreisebestimmungen reibungslos. Durch kontinuierlichen Austausch mit dem Kunden konnten wir die Anforderungen an ein automatisiertes, den Inspizienten unterstützendes System bestens erfüllen. Auch die Entwicklung unserer IP-Lautsprechermodule hat dank permanentem Feedback des Nutzers sehr profitiert«, so Projektleiter Axel Schmidt von Salzbrenner Media.