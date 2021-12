Deutschlandtour für Venice 2

Hands-On der Venice 2 bei Band Pro Munich.

Mit der Venice 2 erweitert Sony seine CineAlta-Produktfamilie um eine professionelle Digital-Kinokamera nach oben und bietet eine High-End-Vollformat-Kamera für 8K-Produktionen an.

Im Rahmen einer ersten Vorstellungstour der Venice 2 durch Deutschland präsentierte Sony diese neue Kamera bei verschiedenen Fachhändlern. Die Redaktion von film-tv-video.de besuchte dabei eine Veranstaltung von Band Pro Munich und sprach mit Geschäftsführer Martin Kreitl und dem Sony-Produktspezialisten Sebastian Leske über die neue Venice 2.

Anzeige

Bei der Präsentationstour konnten Rental-Häuser und Anwender aus Deutschland, die beim weltweiten Launch der Venice 2 im Rahmen des Festivals Camerimage in Polen nicht teilnehmen konnten, erstmals in Deutschland diese neue Kamera sehen und anfassen.

Bei Band Pro Munich gab es ein kleines Set, und die Anwender konnten sogar die Venice 1 und die Venice 2 im Direktvergleich ausprobieren.







Äußerlich ähnelt die Venice 2 der Venice 1 (Praxistest) sehr stark, das meiste Venice-Zubehör passt also auch bei der Venice 2. Die wichtigsten Unterschiede der Venice 2 zur Venice 1 sind der neu entwickelte 8,6-K-Bildsensor im Vollformat und die Funktionalität, diese Bildqualität auch innerhalb eines sogar etwas kleineren Gehäuses der neuen Kamera im Vergleich zur bisher schon verfügbaren, auch gleich On-Board, ohne weiteres Zubehör aufzuzeichnen.

Außerdem kann man bei der Venice 2 den Sensorblock wechseln: Man kann den neuen 8,6-K-Sensor verwenden, aber auch den identischen 6K-Sensor, wie er bisher schon in der verfügbaren Venice 1 verwendet wird.

Der 8,6-K-Sensor bietet mehr Lichtempfindlichkeit, Auflösung und Dynamikumfang und das größere Vollformat-Bildfenster, unterliegt aber bestimmten Limitationen in Bezug auf die Bildrate: Stellt man den 8,6-K-Modus ein, ist bei 30 fps Schluss, im 8,2-K-Modus bei 60 fps, im 5,8-K-Modus bei 90 fps.

Setzt man hingegen den 6K-Sensor ein, dann sind (je nach Modus) bis zu 120 fps möglich.

Weitere Infos zu Venice 2 finden Sie hier.

Reaktionen auf die Venice 2

Das Branchen- und Fachmedien-Echo auf die Venice 2 ist sehr stark: So haben etliche Rental-Häuser — auch in Deutschland — diese Kamera schon in größeren Stückzahlen bestellt, obwohl offiziell noch gar kein Preis feststeht.