Lynx: neuer 12G-SDI-zu-HDMI-Konverter

Ein neues Modul aus der Yellobrik-Familie von Lynx wandelt zwischen 12G-SDI und HDMI.

Das neue Yellobrik-Modul CDH 1411 ist laut Hersteller das ideale Werkzeug für eine Vielzahl von Audio- und Videoüberwachungs- sowie Anzeigeanwendungen. Das Gerät beinhaltet eine Vielzahl von Monitoring-Funktionen und führt eine saubere HDMI-Zuführung des SDI-Signals durch: direkte Konvertierung ohne Skalierung, Timecode-Burn-In, 16-Kanal-Audiopegelmesser, Safe-Area-Märkte, H/V-Delay-Anzeige und vieles mehr.

Der CDH 1411 ergänzt das bestehende Angebot an CDH-Yellobrik-Konvertern, die jetzt von SDI bis 12G-SDI reichen.

Der CDH 1411 ist auch mit Glasfaser-Schnittstellen erhältlich, wodurch auch Systemlösungen für eine robuste Glasfaserübertragung mit integrierter HDMI-Überwachung an jedem Ende der Installation möglich sind. So können die Anwender etwa ein SDI-Signal via Glasfaser mit der Glasfaser-Transmitter-Option übertragen, und der CDH 1411 wandelt das Signal für die Anzeige in elektrisches SDI und HDMI um. Das Modul kann für CWDM-Glasfaserverbindungen für Multiplex-Anwendungen mit 18 Wellenlängen ausgestattet werden.

Wie alle Yellobrik-Modelle ist auch das CDH 1411 kompatibel mit YelloGUI, der kostenlosen Software-Anwendung von Lynx, die dem Benutzer erweiterte Einstellungen für die Yellobriks bietet. Die wichtigsten Einstellungen für Yellobriks lassen sich aber auch einfach per Drehschalter und Anzeige auf der Vorderseite steuern. Die YelloGUI bietet dem Benutzer aber zusätzlich eine Vielzahl von erweiterten Einstellungen und Anpassungen.

Das CDH 1411 kann als Standalone-Gerät verwendet oder in einen Yellobrik-Frame für größere Systeminstallationen eingebaut werden.