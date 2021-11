Lynx erweitert GreenMachine: 4K/UHD- und 3G-SDI-Setups

Lynx Technik bietet bei zwei der Softwares, die auf GreenMachine laufen, Updates an.

Lynx Technik kündigt ein Feature-Set-Update für zwei der Software-Anwendungen an, die auf der preisgekrönten GreenMachine-Plattform laufen: Sowohl Testor wie Evie können dabei jetzt wahlweise in 4K/UHD oder vierkanalig in 3G-SDI genutzt werden.

Lynx Technik verfolge den Ansatz, die Benutzerfreundlichkeit und Funktionalität seiner Produkte kontinuierlich zu verbessern, um seinen Kunden und Partnern erweiterte Funktionen auf seinen robusten und qualitativ hochwertigen Plattformen anzubieten, erläutert der Hersteller, und habe deshalb die neue Funktionalität entwickelt.

Wenn auf GreenMachine die Anwendung HDR Evie+ für segmentierte und dynamische HDR-zu-SDR-Konvertierungen in Echtzeit läuft, verfügt sie jetzt auch über einen Vierkanal-3G-SDI-Betriebsmodus.

Diese Betriebsart ergänzt den 4K/UHD-Einkanalbetrieb, der bisher schon Teil des ursprünglichen Funktionsumfangs von HDR Evie+ war.

Der HDR Evie+ HDR-zu-SDR-Konverter eignet sich besonders für anspruchsvolle und unvorhersehbare Inhalte mit schnell bewegten und kontrastreichen Bildern und Bedingungen, wie sie typischerweise bei Live-Sport- und Nachrichtensendungen vorkommen.

Wenn die GreenMachine mit der Anwendung Testor genutzt wird, dient sie zur Erzeugung von Audio- und Videotestsignalen.

Nun wurde diese App um eine AV-Sync-Analyzer-Funktion erweitert. Diese neue Funktion misst und verifiziert das Audio- und Video-Timing und die Verzögerungen. Die Anwender können damit falsches AV-Timing identifizieren und überprüfen, ob Audiokanäle vertauscht wurden.

Testor ist ein 4K/UHD- und Vierkanal-3G-SDI-Gerät, das verschiedene Arten von Signalen und Frequenzen für eine Vielzahl von Anwendungen im Studio und vor Ort erzeugt, wie etwa für Tests und bei der Fehlersuche.